Operanın genç yetenekleri aranıyor

Türk operasını dünyada başarıyla temsil edecek genç yeteneklerin belirlenmesi ve desteklenmesi amacıyla Ankara'da ulusal şan yarışması düzenlenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneğince, Türk operasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Yalçın Davran anısına organize edilen yarışmada, birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüğe 5 bin lira ödül verilecek.

Türkiye'de opera alanındaki genç yeteneklerin dünyayla rekabet edebilecek düzeye taşınmasını hedefiyle düzenlenen yarışmaya, başvurular 7 Ekim Pazartesi gününe kadar "adkder@gmail.com" adresinden yapılabilecek. Başvurucularda Ekim 1986'dan önce doğmuş olma şartı aranıyor.

Yarışmacıların performansını, DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ankara Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Prof. Dr. Pekin Kırgız, DOB Genel Müzik Direktörü Antonio Pirolli ve opera sanatçıları Beran Sertkaya, Nilgün Akkerman, İhsan Ekber, emekli rejisör Gürçil Çeliktaş ve HÜ öğretim görevlisi Maia Chikradze'nin aralarında bulunduğu jüri üyeleri değerlendirecek.

Ön elemeleri, 19 Ekim'de Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı konser salonunda yapılacak yarışmasının finali, 22 Ekim'de şef Burak Tüzün'ün yönettiği HÜ Senfoni Orkestrasının eşliğinde gerçekleştirilecek.

(AA)