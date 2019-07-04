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04 Temmuz 2019 11:55 | Perşembe

Opera yeni sezona 'Evita' müzikaliyle giriyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, "2019-2020 sezonunda İstanbul'daki en büyük sürprizimiz ilk defa sahnelenecek Evita müzikali olacak." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce yeni sanat sezonunda sahnelenecek eserlere ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın 2002'den beri hem DOB hem de Devlet Tiyatrolarının ülkenin her yerinde daha etkin halkla buluşması için yatırım yapmayı sürdürdüğünü anlatan Yavuz, 2002'de opera ve balede sadece iki festival yapıldığını, bu rakamın bugün 7'ye çıktığını anlattı.

Gaziantep, Eskişehir ve Trabzon'da başarılı festivallere imza attıklarını, bunun da önemli olduğunu kaydeden Yavuz, şunları söyledi:

"2002'den bu yana opera ve bale izleyici sayımız yüzde 60 artmış durumda. İnşallah bunu her sene en az yüzde 30, yüzde 40 artırarak daha yüksek rakamlara ulaşmayı istiyoruz. Üniversitelerle ve konservatuarlarla önümüzdeki dönemde daha çok iş birliği yapmak, özel çalışmalarımız arasında."

Yeni sezonda "Evita müzikali" sahnelerde

DOB Genel Müdürlüğünün 2019-2020 sanat sezonu için yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Yavuz, Genel Müdürlük ile 6 ildeki Opera ve Bale müdürlüklerinin sanat kurullarının, yeni sezondaki eserleri, izleyicinin tepkisini ölçerek kararlaştırdığını bildirdi.

Sanatseverlerin 2019-2020 sanat sezonunda, geçen yılın sevilen eserlerinin yanı sıra yeni eserler izleyeceğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"2019-2020 sezonunda, Aida operası, Damdaki Kemancı, Carmen, Kuğu Gölü, La Traviata sanatseverlerle buluşacak. Planlamada olan eserlerden birisi Aida operası. Aida, 10 yıl aradan sonra tekrar Ankara Devlet Opera ve Balesinde oynanacak. Ben de merakla bekliyorum. Damdaki Kemancı, Carmen gibi klasikler sanatseverlere sunulacak. Kuğu Gölü, La Traviata da en az 15 senedir oynanmamış eserlerdi, bunlar farklı yorumla sahnelenecek eserler. İstanbul'daki en büyük sürprizimiz de ilk defa sahnelenecek Evita müzikali olacak."

(AA)

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