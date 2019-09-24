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24 Eylül 2019 Salı 13:11:00 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 13:11:46

Opera ve baleye rekor ilgi

Devlet Opera ve Balesi, yaz döneminde uluslararası alanda düzenlenen Efes, İstanbul, Bodrum ve Aspendos opera ve bale festivalleriyle yaklaşık 30 bin seyirciye ulaştı.

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) uluslararası alanda düzenlediği festivallere, yaz döneminde 30 bin sanatsever ilgi gösterdi.

DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Opera Festivali ile yaz dönemi sezona başladıklarını, sırasıyla Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Uluslararası Efes Opera Festivali ve son olarak Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Antalya'da 1-18 Eylül'de bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin oldukça renkli geçtiğini aktaran Karahan, Aspendos'un ve EXPO alanının orkestrası, solosu, korosu, dansçılarıyla binin üzerinde sanatçıyı ağırladığını bildirdi.

Aspendos Festivali'nin en eski festivallerden biri olduğuna değinen Karahan, bu etkinliği dünyada kabul görmüş bir organizasyon olarak değerlendirdiğini ifade etti.

"Türk halkının opera ve baleye ilgisi oldukça yüksek"

Özellikle son iki yıldır festivale ilginin daha da artmaya başladığına işaret eden Karahan, "Geçen yıllarda bir yavaşlama olmuş ancak şu anda yukarıya doğru bir yükseliş var. Turizm firmalarından otel işletmecilerinden de destek bekliyoruz. Bu yıl belli bir oranda eş güdümlü çalıştık ancak bu çalışmayı çok daha ciddi, profesyonel ve etkin hale getirmemiz lazım." diye konuştu.

Yaz dönemi için festivallerin bittiğini, normal sezonun da bu ay sonunda başlayacağını anlatan Karahan, 12 ay çalışan bir kurum olduklarını dile getirdi.

Türk halkının opera ve baleye ilgisinin yüksek olduğunu, farklı ülkelerdeki etkinliklere katıldığını vurgulayan Karahan, "Dünyada ve Avrupa'da açık ara en genç opera ve bale izleyicisi Türkiye'de. Dünyaya baktığınızda izleyicideki yaş ortalaması 50-60'ın üzerinde. Türkiye'de ise bu ortalama 40'lara kadar iniyor, hatta çok daha aşağılara iniyor. Sanatın geleceği açısından izleyici kitlemizin genç olması çok önemli." dedi.

"Yaklaşık yüzde 17'lik bir artış yakaladık"

Karahan, iyi bir sezon olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Muhteşem bir sezon geçirdik, rekorlar ardı ardına geldi. Bugüne kadar hiç ulaşılmayan seyirci ve hasılat rakamlarına ulaştık. O yüzden bizim için büyük bir gurur vesilesi oldu. Geçmiş yıllara göre çok daha fazla seyirciye ulaştık. Antalya, İstanbul, Bodrum ve İzmir'de düzenlenen festivallerle yaklaşık 30 bin seyirciye ulaştık. Bu bizim için rekor bir sayı. Bu durum hasılatlarımızı da olumlu yönde etkiledi. Yaz dönemi başarılı bir sezondu. İzleyici ve hasılatta geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 17'lik bir artış yakaladık. Yukarı yönde yükseliş trendini gerçekleştirdik ve trend gelecek sezonda da devam edecek."

(AA)

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