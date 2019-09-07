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07 Eylül 2019 Cumartesi 15:44:36 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:00:21

Odunpazarı Modern Müze kapılarını açtı

Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan Odunpazarı Modern Müze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan Odunpazarı Modern Müze (OMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı tamamlanan kütüphanenin 29 Ekim'de hizmete açılacağını bildirdi.

Erdoğan, "Ekimin 21-22'sinde Japonya'da İmparatorun devir teslimi ile alakalı resmi törene inşallah katılacağız." dedi.

Müzenin ilk sergisi "Vuslat"

Açılış töreninde bir konuşma yapan Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve müzenin kurucusu Erol Tabanca, müzenin inşaat aşamasında bile çevre esnafından ve vatandaşlardan destek gördüklerini ifade ederek, şunları belirtti:

"Bizimle birlikte yakın çevremiz de heyecan duymaya başladı. Benim kızım uzun yıllar Amerika'da okudu, orada çalışmalarını sürdürüyordu. Ne zaman müzenin belli bir aşamaya geldiğini gördüğünde, 'Türkiye'ye gelmek ve müzenin başında olmak istiyorum.' dedi. Gurur duydum, başka ülkelerde ekmeğini kazanmaya çalışan bir insandan, ülkemize gelip vatanına, köklerine dönen bir evlada sahip olduğumu hissettim."

Müzelerin kültürler arası bağları güçlendirdiğini dile getiren Tabanca, müzenin yapım aşamasında güzel hatıralar edindiklerini dile getirdi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu, birçok şehri gezdiğini söyledi.

Odunpazarı Modern Müze'nin Eskişehir'in cazibesini daha da arttıracağına inandığını belirten Miyajima, Japonya ile Türkiye arasındaki bağın güçlenerek devam edeceğini aktardı.

Konuşmaların ardından müzenin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. 

Temeli geçen yıl şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'ın (KKAA) tasarladığı müzede farklı büyüklüklerdeki sergileme alanlarının yanı sıra kafe, satış mağazası ve atölye alanları bulunuyor.

Osmanlı kubbe mimarisi, geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenerek inşa edilen 4 bin 500 metrekarelik çağdaş sanat alanına sahip OMM'nin, bulunduğu bölgeye ahşap yapı sistemi ve etkileyici mimarisiyle, gündüz olduğu kadar gece de canlılık getirmesi bekleniyor.

OMM'de gerçekleştirilecek eğitim programları, seminerler, sanatçı buluşmaları, atölye çalışmaları ve dinamik sergi programlarıyla kültürel gelişimin artırılması ve gençlerin sanatsal birikiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai'nin özel olarak tasarladığı enstelasyon (yerleştirme sanatı) çalışmalarını gerçekleştirdiği OMM'de dünyanın önde gelen dijital sanat kolektifi Marshmallow Laser Feast'in teknoloji, data bilim ve sanatı bir araya getiren, sanal gerçekliğin sınırlarını zorlayan eseri de yer alacak.

Müzede, küratörlüğünü Haldun Dostoğlu'nun yaptığı ve Erol Tabanca Koleksiyonu'ndan özel seçkilerin yer aldığı "Vuslat" adlı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

(AA)

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