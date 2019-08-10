  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sosyal medyada 'Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası büyük ilgi gördü Sosyal medyada 'Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası büyük ilgi gördü
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya için acil toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya için acil toplanacak
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı yok olacak Filistin Devlet Başkanı Abbas: Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı yok olacak
İçişleri Bakanı Soylu, trafik denetimine katıldı İçişleri Bakanı Soylu, trafik denetimine katıldı
İlk bir saat, ilk altı ay ve 2 yaşına kadar anne sütü... İlk bir saat, ilk altı ay ve 2 yaşına kadar anne sütü...
İran'dan Keşmir gerginliğine dair "endişeliyiz" açıklaması İran'dan Keşmir gerginliğine dair "endişeliyiz" açıklaması
Isimat-Mirin Fransa'da! İki yıllık sözleşme Isimat-Mirin Fransa'da! İki yıllık sözleşme
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi
DEİK Sağlık Komisyon Üyesi Terziler: Türkiye şehir hastaneciliğiyle sağlık turizminde öne çıkabilir DEİK Sağlık Komisyon Üyesi Terziler: Türkiye şehir hastaneciliğiyle sağlık turizminde öne çıkabilir
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi
"Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas için Antalya'da ayin yapıldı "Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas için Antalya'da ayin yapıldı
Payitaht Abdülhamid "Tahsin Paşa"sı Yenişehirlioğlu Fildişi Sahili'nde bayram programına katıldı Payitaht Abdülhamid "Tahsin Paşa"sı Yenişehirlioğlu Fildişi Sahili'nde bayram programına katıldı
Kızlarının düğününe gitmek için yola çıkmışlardı... Otomobilleri devrildi: 5 yaralı Kızlarının düğününe gitmek için yola çıkmışlardı... Otomobilleri devrildi: 5 yaralı
Bakan Koca: Türkiye, tüm vatandaşlarına ambulans hizmeti veren tek ülke konumundadır Bakan Koca: Türkiye, tüm vatandaşlarına ambulans hizmeti veren tek ülke konumundadır
Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
YÖK üniversitelerden Ar-Ge faaliyetleri için görüş istedi YÖK üniversitelerden Ar-Ge faaliyetleri için görüş istedi
Guterres: Kıbrıs'ta gerginlikleri azaltacak tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır Guterres: Kıbrıs'ta gerginlikleri azaltacak tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır
Fenerbahçe, Zanka transferi açıkladı Fenerbahçe, Zanka transferi açıkladı
Uçak ambulans kalp damarlarında terslik olan Leo bebek için havalandı Uçak ambulans kalp damarlarında terslik olan Leo bebek için havalandı
Kurban Bayramı'nda yapılması gereken ibadetler! Kurban Bayramında fitre verilir mi, oruç tutulur mu? Kurban Bayramı'nda yapılması gereken ibadetler! Kurban Bayramında fitre verilir mi, oruç tutulur mu?
Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: UNSMIL konvoyu hedef alındı Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: UNSMIL konvoyu hedef alındı
Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
Kurban Bayramı arifesinde İdlib'e hava saldırıları sürüyor Kurban Bayramı arifesinde İdlib'e hava saldırıları sürüyor
En güzel Kurban Bayramı kutlama mesajları! Resimli bayram mesajları En güzel Kurban Bayramı kutlama mesajları! Resimli bayram mesajları

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:16:33 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:20:58

"Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas için Antalya'da ayin yapıldı

"Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas için Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde akşam ayini yapıldı.

Milattan Sonra 4'üncü yüzyılda, 11 Ağustos'ta doğduğu kabul edilen Aziz Nikolas için düzenlenen ayini, Moskova Patrikhanesi'nden din adamı Georgi Sergeev yönetti.

Yaklaşık 2,5 saat süren ayine katılan Ortodokslar, dua etti.

Din adamı Sergeev, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayin için 7 kişilik heyetle Moskova'dan geldiklerini söyledi.

Aziz Nikolas'ın 1759. doğum gününü kutlamak için ayin yaptıklarını belirten Sergeev, "Dünyada barış olsun diye dua ettik. Türkiye ve Rusya için özellikle dua ediyoruz. Bizim burası çok özel. Burada ayin yapmamıza izin verildiği için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı da Aziz Nikolas'ın doğum yıl dönümü için 2 günlük ayin programı düzenlediklerini kaydetti.

Ayinlerin genelde sabah yapıldığını ifade eden Balcı, "Aziz Nikolas'ın doğum gününü 100 yılı aşkın süredir yapılmayan akşam ayini ile kutladık. Bu bizim için çok özel bir gün oldu. Çünkü ilk defa bir akşam ayini yaptık. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Ayinde barış, kardeşlik ve dostuk üzerine dua edildiğini belirten Balcı, Rusya'dan daha fazla turist gelmesi için inanç turizmi konusunda da çalışma yaptıklarını vurguladı.

(AA)

Sosyal medyada 'Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası büyük ilgi gördü
“Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı yok olacak”
İçişleri Bakanı Soylu, trafik denetimine katıldı
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi
Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Bebeğiniz için anne sütü ile gelen sağlık
Uçak ambulans Leo bebek için havalandı
Kayseri'de pazarlıkta kırdığı eli öpmeye gitti
Kurban eziyet değil ibadettir! Havasız bırakılan 5 kurbanlık danadan 1’i ölmek üzereyken kesildi
CHP'nin kovduğu işçiler bu bayram kurban kesemiyor
54 yaşında Manisa-İzmir arası her gün koşuyor
Fenerbahçe, Zanka transferi açıkladı
Türkiye'de yüzülebilecek temiz plajlar
Başörtülü kadınlar, karikatürlerde nasıl yansıtılıyor? Ya cahil ya ev hanımı!
Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!
Trafikte bayram yoğunluğu başladı
Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı
Ölü domuzu traktörle sürüklediler
Anne-babasını siyanürle öldürme olayının iddianamesi hazırlandı
Ermenisten saf dışı bırakıldı! Türkiye ve Azerbaycan'dan müthiş hamle!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ