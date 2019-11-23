Nijeryalılar Türk aile kültürünü Türk dizilerinden öğreniyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da halk Türk dizilerinde aile üyelerinin birbirlerini zor zamanlarda desteklemelerinden çok etkilendiklerini belirtiyor.

"Adını Sen Koy" ve "Böyle Bitmesin" gibi Türk dizileri, Nijerya'da en fazla konuşulan, Afrika kıtasında ise Svahili’den sonra en fazla konuşulan dil olan Hausa diline çevrilerek yerel kanallarda yayınlanıyor.

Nijeryalı Hafsah Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nijerya'da biz toplu halde sofrada oturup yemek yemeyiz. Herkes istediği saatte yemeğini yer ya da yemeğini alarak odasında yer ama Türkiye'de güzel bir şekilde herkes sofrada toplanır, öyle yemek yerler. Bu beni çok etkiledi ve hatta ilerde bir ailem olursa öyle bir kültürü uygulamak isterim." dedi.

Muhammed, diziler sayesinde Türk aile yapısını öğrendiğini anlatarak, "Türkiye'de sanırım aile her şeyden önce geliyor. Ne olursa olsun aile üyeleri sürekli birbirlerine destek veriyor. Benim de öyle bir ailem olmasını isterim." diye konuştu.

"Adını Sen Koy" dizisinin Hausa dilinde "Tarkon Kauna" olarak yayınlandığını aktaran Muhammed, Türk dizilerini daha önce izlemediğini ancak yerel dillere çevrilmesiyle izlemeye başladığını dile getirdi.

Muhammed, "Televizyon izlerken Türk dizisine rastladım ve bir bölümünü izledikten sonra diziyi beğendim. Hiçbir bölümünü kaçırmıyorum. Yerel kanallarımız Türk dizilerini yerel dillere çevrilerek yayınlıyor ve biz de ailecek bu dizinin tüm bölümlerini bir araya gelerek izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı Muhammed, "Türk dizileri bana iyi insan olmam için bazı şeyler öğretti. Bunlardan en önemlisi bazı şeyleri istediğinde sabırlı olmalısın. Ayrıca her şeyin bir zamanı olduğunu fark ettim." şeklinde konuştu.

"İstanbul’un ne kadar güzel bir şehir olduğunu gördüm"



Bu diziyle İstanbul'u da tanıma fırsatı bulduğunun altını çizen Muhammed, "Türkiye’ye gitmesem de İstanbul’un ne kadar güzel bir şehir olduğunu gördüm." dedi.

Türkiye ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Nijeryalı Muhammed, "İnşallah televizyonda gördüğüm o güzel şehir yani İstanbul’u gerçek olarak görebilirim ve televizyonda gösterilen o güzel yemekleri de tadabilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki çay kültürüne de değinen Muhammed, izlediği dizi sayesinde Türklerin neden çay ve kahve içtiklerini fark ettiğini söyledi. Muhammed, kendilerinin genel olarak kahvaltıda çay içtiklerini ancak Türkiye'de her zaman çay ve kahve içildiğini vurguladı.

Muhammed, Türkiye'yi Müslüman bir ülke olarak bildiklerini ve insanların da kapalı olduklarını düşündüklerini ifade ederek, "Ama dizide gördüğüm kadarıyla herkes kapalı değil. Ayrıca Hausa dizilerinde erkekler kadınlara dokunmazken burada el ele tutuşuyorlar." diye konuştu.

12 yaşındaki Osman Ömer ise Türk dizilerini okuldaki arkadaşlarından duyduğunu belirterek, "Dizileri çok sevdim ve izlemeye başladım. Oyuncular da çok iyi. Benim en büyük hayalim Türkiye’yi görmek ve onların dili olan Türkçeyi öğrenmek." dedi.

(AA)