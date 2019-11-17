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17 Kasım 2019 Pazar 11:38:34 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 11:43:18

New York'ta Körfez Savaşı sergisi

Çağdaş sanat müzesi MoMA PS1'de açılan "Operasyonlar Tiyatrosu: Körfez Savaşları 1991-2011" görsel sanatlar sergisi, Irak'ta 29 yıllık savaşın izlerini ortaya koyuyor.

New York'un en ünlü çağdaş sanat müzelerinden MoMA PS1'de açılan 1991 Körfez Savaşı ve sonrasındaki gelişmeleri konu alan görsel sanatlar sergisi, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

"Operasyonlar Tiyatrosu: Körfez Savaşları 1991-2011" adlı sergide, Iraklı ve Batılı 82 sanatçının Körfez Savaşı'nı ve akabinde yaşananları anlatan 300 eseri sergileniyor.

MoMA PS1'in baş küratörü ve serginin ana sorumlusu Peter Eleey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyle, neredeyse 30 yıldır süren ve büyük ölçüde kamuoyunun ilgi alanı dışında kalan bölgedeki savaşlar hakkında ABD'de farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Eleey, şöyle devam etti:

"Bu sergiyi açmaktaki amacımız, sesleri ve eserleri Amerikan halkı ve kurumları tarafından yeterli takdiri görmemiş, birkaç kuşaktan oluşan Iraklı sanatçıların bu savaşlarla ilgili çalışmalarını ve bakış açılarını ortaya koymaktır. Ayrıca bu savaşların yalnızca bölge insanı ve sanatı üzerinde değil aynı zamanda Amerikan ve Batı kültürü üzerinde de çok büyük etkisi olduğunu göstermektir."

Eleey, 1991 Körfez Savaşı'ndan bugüne dünyanın değişik bölgelerinden eserleri bir araya getirmenin zor bir iş olduğunu vurgulayarak proje üzerinde uzun yıllar çalıştığını söyledi.

"Bu sergi çağdaş bir sanattan ziyade tarihidir"

Serginin, ABD önderliğindeki askeri müdahalenin hala süren etkilerini göstermesi açısından çok çarpıcı olduğunu vurgulayan Eleey, "Bu (Körfez) savaşların etkisi hala devam ediyor. Bu sergi çağdaş sanattan ziyade tarihidir. Devasa ölçekteki bu sergi, bu savaşlardan derinden etkilenen insanların hikayesine sadece bir bakıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Eleey, sergiyi sadece MoMA için hazırladıklarını, başka yerde açmayacaklarının da altını çizdi.

"Sergiye olumlu tepkiler alıyoruz"

Serginin diğer küratörü Ruba Katrib de iki hafta önce açılan sergiye olağanüstü ilgi olduğunu belirterek "İnsanlar sergide uzun zaman geçiriyor, bölgedeki çatışmalar ve sanatçılar hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Olumlu tepkiler alıyoruz." diye konuştu.

Katrib, Körfez Savaşı'ndan sonra doğmuş genç neslin de sergiye büyük ilgi gösterdiğine işaret ederek "Bu sergide çok iyi anılar yok maalesef. Bu sergi, dünyanın birçok noktasında bu savaşlardan etkilenmiş sanatçıları ve çalışmalarını bir araya getirdi." ifadelerini kullandı.

Çalışmaları sergilenen 82 sanatçıdan 30'unun Irak, 30'unun ABD, 6'sının Kuveyt ve geri kalanının de dünyanın değişik yerlerinden olduğunu kaydeden Katrib, sanatçıların çoğunun savaş zamanında ülkesini terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Fotoğraf, yağlı boya, dijital sanat gibi değişik alanlarda birçok çalışmanın bulunduğu sergi 1 Mart'a kadar açık kalacak.

(AA)

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