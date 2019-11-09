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09 Kasım 2019 Cumartesi 13:48:05 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 13:50:02

Neşet Ertaş'ın memleketinde UNESCO sevinci

Müzik dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edilen Kırşehir'in sahip olduğu zengin müzik kültürünün tescillenmesi kentte sevinçle karşılandı.

Kırşehir'in müzik dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınmasıyla birlikte başta "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş olmak üzere halk ozanlarının beslendiği bozlak kültürü ve Abdal geleneği daha güvenli şekilde gelecek kuşaklara aktarılacak.

Vali İbrahim Akın'ın koordinasyonunda, Kırşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Ahiler Kalkınma Ajansının yaptığı ortak çalışmayla nisan ayında UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna müzik dalında başvuru yapıldı. Komisyondan alınan onay mektubunun ardından Kırşehir Belediyesinin başvurusu, haziran ayında Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan UNESCO'nun ilgili birimine gönderildi. Burada yapılan değerlendirmenin ardından da Kırşehir'in müzik dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alındığını bildiren yazı geçen hafta Kırşehir Belediyesine ulaştı.

Kırşehir'in müzik dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesi kentte sevinçle karşılandı. Kırşehir'in sahip olduğu zengin müzik kültürü, böylece UNESCO tarafından da tescillenmiş oldu.

Kentteki Abdal geleneği ve bozlak kültürü, müzik alanında UNESCO ağına alınan diğer şehirlerle yapılacak ortak etkinlikler sayesinde dünyaya duyurulacak. Hazırlıkların tamamlanmasıyla Kırşehir, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Yıllık Konferansı'nda aktif rol alma imkanı da bulacak.

Kararın 2030'a kadar sürdürülebilirliği var

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO'nun bu kararının 2030 yılına kadar sürdürülebilirliği olduğunu belirterek, "Önce belediye olarak şartları yerine getireceğiz. Altyapıyı oluştururken Abdal geleneğinin ve bu müziğin gelecek nesillere aktarılması konusunda özellikle Neşet Ertaş ve Abdal geleneği koruma altına alınacak. Bu geleneği sürdüren sanatçılarla istişareler yaparak, projeyi onlarla beraber sürdüreceğiz." dedi.

UNESCO'nun alınan karar kapsamında 4 yılda bir denetleme yapacağını anlatan Ekicioğlu, "4 yıl içinde eksikliklerimiz varsa bize bildirilecek. Biz de belediye olarak Kırşehir Valiliği, Kent Konseyi ve Kalkınma Ajansı iş birliğinde eksikliklerimizi gidereceğiz ve bunları tamamladıktan sonra 4 yıl daha uzatma alacağız. Eğer eksikliklerimizi gideremezsek ve altyapıyı hazırlayamazsak bunun iptal edilme riski var." diye konuştu.

"Muharrem Ertaş'ın evini koruma altına alacağız"

Selahattin Ekicioğlu, kararın Kırşehir'in dünyada tanınırlığını daha çok artıracağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Projeyi doğru bir şekilde uygulayarak, bozlak kültürü ve Abdal geleneğinin binlerce yıl daha yaşatılması için çaba sarf edeceğiz. Abdalların geleneğini hiç bozmadan ileriye taşıyacağız. Bizim projelerimiz arasında Bağbaşı Mahallesi'ndeki ustalarımızın yaşadığı yerin yaşatılması var. Muharrem Ertaş'ın evini koruma altına alacağız. Diğer evleri de aslına uygun şekilde projelendirerek, oradaki kültürü yaşatacağız. Anadolu'nun ortasındaki bu kültüre ziyaretçi akınını sağlayacağız. Sadece ulusal değil uluslararası projelerle bu kültürü dünyaya tanıtacağız. Bu müziği, hazırlayacağımız projelerimizle gelecek kuşaklara aktaracağız. Yeni Neşet Ertaşlar, Muharrem Ertaşlar üreterek yolumuza devam edeceğiz."

(AA)

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