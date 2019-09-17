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17 Eylül 2019 Salı 14:41:38 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 14:42:56

Neon'ları konuşturan 'Absürt' sergi sanatseverleri bekliyor

ArtweeksAkaretler kapsamında Ardan Özmenoğlu'nun fikir önderliğinde hazırlanan "Absürt" adlı sergi, Papko Sanat Koleksiyonu çatısı altında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sanatçı Ardan Özmenoğlu, hazırladığı "Absürt" adlı sergiye ilişkin, "Bu sergi renk, ışık ve enerji dolu bir sergi. Gelenler eğer mutsuzlarsa burayı gezdikten sonra buradan bambaşka bir ruh hali ile çıkacaklarına eminim." dedi.

Kullandığı farklı malzemeler ve tekniklerle oluşturduğu kendine özgü sanat tarzıyla tanınan Özmenoğlu'nun fikir önderliğinde Artweeks@Akaretler kapsamında gerçekleştirilen "Absürt" adlı sergi, Papko Sanat Koleksiyonu çatısı altında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu'nun desteğiyle Artweeks@Akaretler'in üçüncü edisyonunda yer alan sergi, çağdaş sanat alanında Türkiye'nin önde gelen 35 sanatçısını tek fikir ve aynı teknikte bir araya getiriyor.

"Sanatçının bir derdi vardır"

Sanatçıların üretim aşamasında karşılaştıkları absürt kelimelerden ve cümlelerden yola çıkarak hazırladıkları sergiye dair AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ardan Özmenoğlu, bu cümleleri sanatçıların kendi el yazılarıyla neon eserlere dönüştürdüklerini söyledi.

Özmenoğlu, sergi fikrinin başlangıcında tüm sanatçılara bir beyaz kağıda başlarından geçen olayları yazmalarını istediğini belirterek, "Hepsi kağıt üzerinde kendi el yazılarıyla başlarına gelen o anı, cümleyi, kelimeyi anlattılar. Hatta bu sergide birçok eserde göreceksiniz, karşılıklı konuşmalar da var." dedi.

Sergide toplam 36 sözün yer aldığını aktaran Özmenoğlu, şöyle devam etti:

"Aslında neonlar hepsi bir araya geldiğinde aynı şeyi konuşuyor. Bu sergi biraz da sanırım sadece üretimimizde karşılaştığımız zorlukları değil, (sanatçı olmanın zorluklarına da değiniyor) Sanatçı olmak zaten çok zor bir iş. Her şeyle savaşırsınız, mücadele verirsiniz. Bir derdiniz vardır. Derdinizi anlatamazsınız. Bir de üstüne üstlük anlaşılamazsınız bir türlü. Yani ne yaptığınızı bir türlü anlayamazlar. Aslında bu absürt olaylar biraz da bu durumlardan kaynaklanıyor. Mesela 'Ben seni bu işlerle hobi olarak uğraşıyorsun zannediyordum' gibi bazı cümleler var, bunu bir doktora söyleyemezsiniz ama nedense sanatçılara söylenebiliyor."

Türk sanat tarihi açısından serginin önemine dikkati çeken Özmenoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sergi sadece bir kere yapılıp bitmeyecek. 35 sanatçının bir araya gelmesiyle burada bir arşivlik bilgi de oluşuyor. Bu sergi, bölüm 1, 2, 3, 4 diye devam edecek. Çünkü Türkiye'de sadece 35 sanatçı yok, çok çok fazla sanatçı var ama kendi seslerini duyuramıyorlar. Bu bakımdan fikirler üretilmeye devam edecek. Hatta daha sonraki sergide galericilerin başına gelen absürt olayları ve diğer sezonda da koleksiyonerlerin başına gelen absürt olayları işleyebiliriz."

Sergi aracılığıyla ziyaretçilerin sanatçıları daha iyi anlayabileceklerini belirten Özmenoğlu, "Bu sergi renk, ışık ve enerji dolu bir sergi. Gelenler eğer mutsuzlarsa burayı gezdikten sonra buradan bambaşka bir ruh haliyle çıkacaklarına eminim." değerlendirmesini yaptı.

Aralarında Ali Kotan, Burcu Perçin, Ekin Su Koç, Emre Namyeter, Fırat Engin, Genco Gülan, Gülay Semercioğlu, Günnur Özsoy, Nejat Satı ve Seçkin Pirim'in yer aldığı toplam 35 sanatçının eserleri, yaklaşık 3 hafta boyunca neon atölyesinde hazırlandı.

Sergi, 22 Eylül'e kadar görülebilecek.

(AA)

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