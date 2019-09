Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü: Necip Fazıl'ın Reis Bey'i ile başlamak istiyoruz

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009'da kurulmuş bir ilçe belediyesi olarak kültür ve sanat alanındaki çalışmalara her zaman önem verdiklerini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının İstanbul'un vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Döğücü, "Mavi Kuş", "Reis Bey" ve "Aşk Bir Zamanlar (Gazale)" oyunlarının Şehir Tiyatroları repertuvarından çıkartılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Her şehrin bir kültürü vardır. Tiyatro da İstanbul'un bir kültürüdür. Bunu her fikre, her görüşe kapı açacak şekilde yapmak lazım. Orada belli görüşlerin oyunlarını sahneleyip diğerlerine set koymak İstanbul'a yakışmaz. Kimseye yakışmaz. Sanat, kültür, tiyatro, şarkı, müzik evrenseldir."

Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu ve İskender Pala'nın eserlerinin programdan çıkarılması kararını üzülerek karşıladıklarını kaydeden Döğücü, "Sahne almış, planlanmış bir eseri bu planın içerisinden çıkarmak, bize eski sansür geleneğini hatırlatıyor. Bundan kurtulmamız lazım. 25 yıldır biz İstanbul Büyükşehir Belediyesini yönetirken böyle bir şeye mahal vermedik." diye konuştu.

Şehir Tiyatrolarında bugüne kadar her tarz oyunun sergilendiğini ve bunun böyle devam etmesi gerektiğini vurgulayan Döğücü, "Böyle bir karar alınmasından dolayı üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"Sancaktepe'de tiyatroyu canlandırmak istiyoruz"



Belediye Başkanı Döğücü, tiyatro, sinema ve konser gibi etkinliklerin toplumun her kesimini bir araya getirdiğini belirterek, "Sancaktepe'de tiyatroyu canlandırmak istiyoruz. Bizim gençlerimizin tiyatro izlemesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sancaktepe'de sahne alacak tiyatro oyunlarına ilişkin görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Döğücü, "Kendilerinden tiyatro desteği ve oyun desteği istedik. Gençlerimize yönelik oyunları burada sahneleyebileceğimizi söyledik." dedi.

Devlet Tiyatroları bünyesinde Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu ve İskender Pala'nın oyunlarının sahnelenebileceğinin altını çizen Döğücü, Sancaktepe Kitap Fuarı'nda yazar Sibel Eraslan ile gerçekleştirilen söyleşide bu konuyu konuştuklarını söyleyerek, "Sibel Hanım sorunca, 'Mavi Kuş'un sahneden kaldırılmasıyla ilgili ben de 'Ben zaten tiyatroyu gençlerimize izlettirmek istiyorum. Dolayısıyla kapılarımı açabilirim.' dedim. Tabii bunun resmi prosedürleri var. Uygun görülürse biz burada o oyunu da çok rahatlıkla sahneletebiliriz." diye konuştu.

Şeyma Döğücü, tiyatronun, sinemanın ve müziğin, sayfalarca yazı ya da saatlerce konuşmayla anlatılamayacak birçok şeyi, bir cümle, bir sahne veya bir melodiyle herkese anlatabildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kültürel ve sanatsal etkinliklerin her kesimi aynı paydada buluşturacağına inanıyorum. Dolayısıyla bizim de bunu desteklememiz gerekiyor. Çünkü bizim artık her kesimle kucaklaşarak devam edeceğimiz bir yapıya ihtiyacımız var. Gençlerimiz bunu istiyor. Artık kavgadan, ötekileştirmeden yorulduk. Bizim bu kültürü yerleştirmemizin en önemli etkenlerinden biri tiyatro, sinema ve müzik diye düşünüyorum. Biz de bunlara her türlü desteği vereceğiz."

"Her türlü desteği vermeye hazırız"



Repertuvardan çıkartılan oyunların ilçe belediyelerinin ev sahipliğinde sahnelenmesine yönelik isteklere de değinen Döğücü, "Biz açığız her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Döğücü, Devlet Tiyatroları ile iletişim kurduklarını ve gerekli çalışmaların başladığını anımsatarak, "Ben Reis Bey ile başlamak isterim eğer bunu başarabilirsek. Buraya Devlet Tiyatrolarından sahne alabilirsek çok mutlu oluruz. İki tane çok güzel sahnemiz var. Daha önceden kurulmuş Kadir Topbaş Kültür Merkezi ile hemen belediyemizin yanında Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi var, orada da çok güzel bir sahnemiz var. İnşallah bu sahneler boş kalmasın, herkese kapılarımızı biz de açalım istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kültür çalışmalarına her zaman önem verdik"



Sancaktepe Belediyesi olarak kültür çalışmalarına her zaman önem verdiklerini vurgulayan Döğücü, şunları aktarıd:

"2009'da kurulmuş bir ilçe belediyesiyiz. O günden bugüne kadar ciddi anlamda kültürel çalışmalarımız oldu. Biz de arttırarak devam edeceğiz çünkü milli kültürümüzün sanatımızın burada yerleşmesi, yeşermesi bizim için önemli. Genç nüfusumuz çok fazla. Gençlerimize geçmişten gelen kültürü aktarıp geleceğe doğru uzanan bir köprü olmalarını istiyoruz."

Döğücü, 100'den fazla yayıncının katıldığı 8. Sancaktepe Kitap Fuarı'na gençlerin yoğun ilgi göstermesinden mutlu olduklarını belirterek, şunları ekledi:

"Söyleşiler yapıyoruz. Gençlerimize kitabın kokusunu hissettirmek istiyoruz. 'Kitap nefestir.' sloganıyla yola çıktık. 'Kendi kitabını bul, kendi cümlenin altını çiz.' diye sloganımız da var. Gençlerimizi kitap fuarımıza bekliyoruz. Çanakkale platformumuz var. Çanakkale'yi gezdiriyoruz. Kültürümüz kadim bir kültür. Dostluğu, kardeşliği, hiç kimseyi ayrıştırmayan bir geleneği barındıran bir kültür. Bunu burada yerleştirmek istiyoruz."

