Necip Fazıl Ödülleri 21 Aralık Cumartesi akşamı sahiplerini buluyor

Üstad Necip Fazıl’ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buluyor.

Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödülü Necip Fazıl Ödülleri’nin bu yıl altıncısını düzenliyor. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle ‘Gündüz Geceye Muhtaç’ temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak.

21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 19:00’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ödül törenine kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katılıyor.

Ödül Töreni 24 TV ve 360’tan gerçekleşecek ortak yayınla seyirciyisiyle buluşacak.



GECENİN TEMASI ‘GÜNDÜZ GECEYE MUHTAÇ’

Necip Fazıl Ödülleri her yıl hazırlanan tematik filmleriyle de ses getiriyor. 2017 yılında ‘Gençlik Ruh İşidir’, 2018 yılında ise ‘Çilesiz Dava Olmaz’ temasıyla kısa filmler hazırlanmış, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Necip Fazıl Ödülleri 2017 – Gençlik Ruh İşidir

https://youtu.be/G9ZtuTV-Lr0



Necip Fazıl Ödülleri 2018 – Çilesiz Dava Olmaz

https://youtu.be/tfbDbT_OPfU

Bu yıl ise ‘Gündüz Geceye Muhtaç’ temasıyla hazırlanan film davetlilerin beğenisine sunulacak.

Reklam filminde ‘Gündüz Geceye Muhtaç’ temasına şöyle vurgu yapıldı.

‘’Ten canla

İç dışla

Ak karayla

Dolu boşla

Dost düşmanla görünüp çıkar ortaya.

Hayat, zıtların birbirini tamamladığı bir saklambaç.

Gündüz geceye muhtaç…’’



YÜCEL ARZEN, ÜSTAD NECİP FAZIL’IN İKİ ESERİYLE GECEYE BİR KEZ DAHA DAMGA VURACAK.

Arzen; bu eserleri Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrası eşliğinde icra edecek. 2017 yılındaki ödül töreninde ‘Surda Bir Gedik Açtık’, 2018 yıllındaki ödül töreninde ise ‘Şarkımız Bizim’ ve ‘Sakarya Türküsü’ eserleriyle sahne alan Yücel Arzen büyük beğeni kazanmıştı.



Necip Fazıl Ödülleri 2017 – Surda Bir Gedik Açtık

https://www.youtube.com/watch?v=ilYs59u_DWk

Necip Fazıl Ödülleri 2018 - Sakarya Türküsü

https://www.youtube.com/watch?v=xtadGnPd4As

Necip Fazıl Ödülleri 2018 – Şarkımız Bizim

https://www.youtube.com/watch?v=EvOZuy5MBS4



KİMLER ÖDÜL ALACAK?

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun’dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2019 Necip Fazıl Ödülleri’ne layık görülen isimler şöyle:

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2019

Necip Fazıl Şiir Ödülü: İbrahim Tenekeci

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Cemal Şakar

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın – Dr. Coşkun Yılmaz

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Meryem Kılıç

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Emin Gürdamur

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Emced İslâm Emced

Necip Fazıl Saygı Ödülü: M. Uğur Derman

Necip Fazıl Şiir Ödülü: İbrahim Tenekeci

İlk kitabı Üç Köpük’ten itibaren dikkat çeken temiz Türkçe’si, kendine özgü, istisnai bir şiir dünyası kurma becerisi, modernleşmenin yol açtığı toplumsal ve bireysel çelişkilere dair güçlü dikkati ve şiir yayıncılığına katkıları sebebiyle Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Cemal Şakar

Kişisel açmazları ve dramları, sadece bireysel/içsel bir derinliğe değil, aynı zamanda, hakikate ve toplumsal sorunlara ulaştırıp biçimsel yeniliklerle hikâye sanatına yeni tonlar, yeni renkler getirmesi; kendi kültürümüzün, medeniyetimizin hikâyesini modern hikâyenin imkânlarını kullanarak anlatması nedeniyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın – Dr. Coşkun Yılmaz

Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz’ın öncülüğünde kıymetli bilim insanlarınca hazırlanan, İBB, İSAM, İstanbul Medipol Üniversitesi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Ajansı tarafından toplam 100 cilt halinde basılan, hukuk başta olmak üzere tarih, kültür, toplum ve siyaset alanında 6 asırlık belleğimizi İstanbul Mahkemeleri örneğinde bugüne taşıyan ‘İstanbul Kadı Sicilleri’ adlı eserden dolayı emeği geçen tüm bilim insanları adına Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz, Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Meryem Kılıç

Dikkat çekici imgelerle örülü şiirlerinde, hayatın karmaşası ve bilinmezliği karşısındaki insanın tedirginliğini ve yalnızlığını aktarmaktaki yetkinliği sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Emin Gürdamur

Gerçekçi gözlemlerle insanın kritik, dönüşüm anlarını, lirik, şiirsel bir dille hikâyeye aktarması ve bunu da kalıcı bir insanlık tecrübesine dönüştürmesi nedeniyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Emced İslâm Emced

Pakistan’da gelişen Modern Urdu Edebiyatı’nın en önemli şairlerden biri olarak ülkesinde genç edebiyatçılara örnek olan büyük şair Emced İslâm Emced, şiirleri yanında gazeteciliği ve senaryo yazarlığı ile de Pakistan’ın en tanınmış isimleri arasındadır. Ülkesinde saygın bir isim ve Türkiye dostu olarak tanınmakta olan Emced İslâm Emced, eserlerinin yanında, iki ülkenin kültürel dostluğuna verdiği katkılar sebebiyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Prof. M. Uğur Derman

Türk-İslam hat sanatlarına yıllardır verdiği emek; geleneksel sanatlarımızı ve o sahanın sanatkarlarını yaşatma yolundaki incelikli ve kıymetli eserleri; ömrü boyunca biriktirdiği güzellikleri bugünkü kuşağa ulaştıran hatıraları sebebiyle Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görülmüştür.