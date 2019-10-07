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07 Ekim 2019 Pazartesi 09:57:21 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:58:29

Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri Arapçaya çevrilecek

Necip Fazıl Kısakürek'in "Aynadaki Yalan" ile "O ve Ben" eserleri, Darul Fikr Yayınevi tarafından Arapça olarak yayınlanacak.

Basın Yayın Birliği (BYB) tarafından, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nda, Türkçeden Arapçaya tercüme edilen edebiyat ve tarih alanındaki eserler okuyucuyla buluştu.

Türkçe eserleri Arapçaya tercüme ederek okurların beğenisine sunan Akdem Telif Hakları ve Tercüme Ajansı Koordinatörü Şeyma Asker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara her yıl katıldıklarını söyledi.

Asker, "5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nın açılışından bu yana 49 kitabın telif anlaşmasını gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Bu kitaplar önümüzdeki günlerde Türkçeden Arapçaya çevrilecek. Birçok yayınevi de bize Türkçeden kitap çevirmek ve yayınlamak istediğini söyleyerek geldi. Onların da anlaşmasını takip edeceğiz. Bu sayıyı inşallah gün geçtikçe artıracağız." dedi.

Osmanlı tarihi ve Türk edebiyatına yön vermiş isimlerin kitapları ilgi görüyor

Anlaşması yapılan kitaplar arasında Necip Fazıl Kısakürek'in "Aynadaki Yalan" ile "O ve Ben" eserlerinin yer aldığını aktaran Asker, bu eserlerin tercümesini Arap dünyasının en önemli fikir yayınevlerinden birisi olan Darul Fikr'in yaparak, okurlarla buluşturacağını belirtti.

Asker, fuarda en çok Osmanlı tarihi ile Türk edebiyatına yön vermiş isimlerin talep gördüğüne vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Kültür aktarımı ve entegrasyonu açısından bunun çok önemli olduğunu ve diğer stantlara baktığımızda Türk edebiyatından çevrilmiş kitapların ayrı talep gördüğünü düşünüyoruz. Çünkü buraya farklı ülkeden gelen insanlar, turist olarak gelseler de burada zaman geçirdiklerinde kaldığı ülkenin edebiyatını ve tarihini öğrenmek istiyorlar. Bu da ülkemizin tanıtımı açısından bizim için çok sevindirici."

Türkçeden Arapçaya çevirilen çocuk kitaplarına da yoğun talep olduğuna dikkati çeken Şeyma Asker, Türk çocuk edebiyatının Orta Doğu'da her dönem ilgi gördüğünün altını çizdi.

Asker, ayrıca fuarda çift dil olarak hazırlanan Mihail Nuayme'in kaleme aldığı tiyatro eseri "Babalar ve Oğullar"ın çok satıldığını aktararak, okuyucuların genelde Türkçe-Arapça aynı anda okuyabilecekleri kitapları talep ettiğini söyledi.

"Küçük Prens'in Arapçası rağbet gördü"

Fuara ilginin her yıl daha da arttığını vurgulayan Asker, şunları kaydetti:

"Fuarda Osmanlı tarihi ve padişahların hayat hikayelerini anlatan kitaplar çok rağbet görüyor. Onun dışında Osmanlı yemekleri kitabı da ilgi görüyor. Çünkü insanlar bir kültürü tanırken, yemek kültürün önemli bir parçası olduğu için onu da öğrenmek ve evlerinde uygulamak istiyor. Onun dışında Küçük Prens'in Arapçası hem Türk hem Arap okuyucular arasında rağbet gördü. Türk okurlar da bu kitabı Arapça öğrenirken bir vesile olarak kullanmak istiyor."

Asker, bu yıl Türk okuyucuların da fuara ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Önceki yıllarda Türk okuyucu fuara daha az geliyordu. Bu sene Arapça öğrenenler, Arapça'da belli bir noktaya gelmiş daha fazla roman ve hikaye okumak isteyenler de fuara geldi. Hafta içinde yabancı öğrenci barındıran okullar öğrencilerini getirdi. Türk okullarda da Arapça öğrenen öğrenciler ve üniversite öğrencileri fuarı ziyaret etti." şeklinde konuştu.

(AA)

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