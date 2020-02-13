Greenart/Vahdet Erdoğan yapımcılığında çekilen romantik komedi türündeki "Nasipse Olur" filminin galası yapıldı.

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği filmin Kanyon AVM'deki gösterimine, film ekibinin yanı sıra pek çok davetli katıldı.

Filmin başrol oyuncularından Burak Sevinç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "hikayenin zengin çocuğu" karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacağını belirterek, "Annesinden çok korkan ve bunun için kolay kolay bir şeye adım atamayan ama hayallerinin peşini de bırakmayan, hiç beklemediği bir yerden aşkı bulan, onunla tesadüfler gereği tanışıp, bunun için annesine bile karşı çıkan birini canlandırıyorum. Çok heyecanlıyız." dedi.

Çekimlerin yapıldığı Sinop'a ilk defa gittiğini ve doğasının çok güzel olduğunu vurgulayan oyuncu, kendilerini çok iyi ağırlayan Boyabatlılara selamlarını iletti.

"Günfer" rolünü canlandıran Algı Eke, çok güzel bir set ortamı geçirdiklerini ve ortaya çıkan sonuçtan da memnun kaldıklarını dile getirdi.

Kasabanın en zengin kadını rolünde yer alan Nur Sürer de çok mutlu oldukları Boyabat'ta dostluklar geliştirdiklerini söyledi.

Senarist ve oyuncu Barış Başar ise şunları kaydetti:

"Biz yola çıkarken bir hayal kuruyoruz ve bu kadar kıymetli insan bu hayale inanıp bizimle birlikte aynı gemiye bindi, Vahdet Beyin de maddi manevi desteğiyle çok güzel bir iş çıktı ortaya. Hiçbir şey aksamadı, her şey çok güzel geçti. Umarım sizler de çok beğenirsiniz."

Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter, Barış Başar, Erdem Baş, Zeyno Eracar, Derya Sen Akbacak, Aşkım Kapışmak, E. Sefa Yıldırım, Aydın Sarman ve Kıvanç Baran Aslan'ın da rol aldığı film 14 Şubat'ta vizyona girecek.

"Nasipse Olur"un konusu özetle şöyle:

"Günfer, hayatı peş peşe gelen felaketlerle altüst olan ve küçük kasabasında büyük hayaller kuran biridir. Geçimini pastacılıktan sağlayan Günfer, babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrar. Genç kadın, tam kendisini toparlamaya çalışırken amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi, Günfer'in hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır."

(AA)