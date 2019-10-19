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19 Ekim 2019 Cumartesi 14:28:47 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 14:31:09

Müzisyen Tekbilek: Müzik yapan insan kendini öğrenmeye başlıyor

Müzisyen Tekbilek, "Her insanın bir müzik aleti çalması, hiç değilse en basitinden ritim aletine dokunması meditasyon olarak da kendine yönelmesi bakımından da çok faydalıdır. Çünkü müzik yapan insan kendini öğrenmeye başlıyor." dedi.

Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, her insanın bir müzik aleti çalmasının, en azından bir ritim aletine dokunmasının kendine yönelmesi bakımından çok faydalı olduğunu belirterek, "Çünkü müzik yapan insan kendini öğrenmeye başlıyor." dedi.

Ney ve bağlama virtüözü Tekbilek, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) 10'uncu kuruluş yılı kapsamında konser için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, hayat hikayesi, müziğe olan ilgisi ve deneyimleri hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 43 senedir ABD'de yaşadığını kaydeden Tekbilek, müzikte ihtisası önemsemenin dünyaya açılma açısından çok faydasını gördüğünü söyledi. Albümlerinde her tarzda müziği kullandığını ifade eden Tekbilek, müziği hayat olarak görmenin çok faydası olduğunu kaydetti.

"Her tarafta ilgiyle karşılandım"

Sanatçı Tekbilek, "Nereye gittiysem her tarafta ilgiyle karşılandım. Bilhassa insanlar sufi müziğinden ruhaniyet olarak etkileniyor. Çoğu zaman her yerde Türkler olmuyor. Yabancılar genellikle çok ilgi duyuyor. Kültürümüzü bilhassa bir yelpaze olarak sunduğum için değişik enstrümanlar çalmamamın da bana faydası oluyor." diye konuştu.

Müziğin insanları değiştirdiğine inandığını söyleyen Tekbilek, şöyle devam etti:

"Belki herkes bunu böyle kabul etmeyebilir, saygım var ama ben bunu 11 yaşında anladım. Müzik yaptığım andaki hal ile dua ettiğim halin aynı olduğunu hissettim. Ondan beri de, zaten bilgimiz arttıkça da hayatın müzik olduğunu anladım, her şey titreşim çünkü."

Tekbilek, "Müzik, titreşimin sanatı ve ilmidir." tanımının, müziğin en güzel tarifi olduğunu belirtti.

"Müzik yapan insan kendini öğrenmeye başlıyor"

Müzisyen Tekbilek, "Her insanın bir müzik aleti çalması, hiç değilse en basitinden ritim aletine dokunması meditasyon olarak da kendine yönelmesi bakımından da çok faydalıdır. Büyük kültürlerde de 'Bir milletin kültürüne bakmak istiyorsanız onun müziğine bakınız' diye sözler vardır. Çünkü müzik yapan insan kendini öğrenmeye başlıyor." dedi.

İnsanların büyük çoğunluğunun konserlerine sufi müzik için geldiğine işaret eden Tekbilek, dinleyiciler üzerinde sufi müziğin etkisinin çok belirgin olduğuna dikkati çekti.

"Değişik toplumda yaşamanın insana faydası oluyor"

Tekbilek, çocukluğundan bu yana her şeye içten baktığını dile getirerek, "Nerede olursam olayım fark etmiyor benim için. Muhakkak ki başka kültürde bulunan insanların etkilenme oranı biraz fazla ama ben onu içime odaklığımdan dolayı az miktarda hissettim. Değişik bir toplumda yaşamanın da insana faydalı etkisi oluyor çünkü izole oluyorsunuz. Bana faydalı oldu. Bir müzisyen olarak dışarıda değil evde de müzik aşkıyla devamlı pratik yapıyorum." dedi.

ABD'ye giderken bütün hayalinin bir müzik okuluna gitmek olduğunu anlatan Tekbilek, ancak orada bir şey öğrenmeye değil, içindekileri dışa vurmaya geldiğini anladığını söyledi.

(AA)

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