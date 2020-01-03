Müzikal zamanı

Vural Bingöl ile Erhan Yaman’ın sahneye koyduğu oyunda Vural Bingöl, Kamala Mustafayeva, Andrea Primavera, Erhan Yaman, Murat Yaşar Özdemir, Merdis Uçkan gibi isimler yer alıyor. Oyunda çirkin ve kambur bir kilise zangocu olan Quasimodo, Claude Frollo ve Phoebus’un çingene kızı Esmeralda’ya aşkları anlatılıyor.