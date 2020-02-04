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04 Şubat 2020 Salı 12:37:14 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 12:37:50

'Müziğin Yıldızları' ödülleri sahiplerini buldu

MüzikOnAir ve Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Müziğin Yıldızları" ödülleri sahiplerini buldu.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Fazıl Say Salonu'ndaki ödül törenin sunuculuğunu radyo programcısı Ceyhun Yılmaz üstlenirken, etkinliğe çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı. 

Ödül töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen BAU Radyo Müzik OnAir Müzik Ödülleri'nin her yıl farklı heyecanlara sahne olduğuna dikkati çekerek, Bahçeşehir Üniversitesinin gelecek eğitim döneminde konservatuvar eğitimine başlayacağının müjdesini verdi.

Toplam 24 kategoride 2019 yılının en iyileri ödüllendirildi

Aralarında televizyon programcısı Armağan Çağlayan, gazeteci Ertuğrul Özkök ve sanatçı Işın Karaca gibi isimlerin bulunduğu jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 15 kategoride müzik, 4 kategoride radyo, 2 kategoride sosyal medya ve 3 kategoride özel ödüller olmak üzere toplam 24 kategoride 2019 yılının en iyileri ödüllendirildi.

Finalistleri belirleyen jüri üyeleri arasında, Doç. Dr. Michael Kuyucu, Behzat Gerçeker, Bülent Seyhan, Hakan Gence, Hakan Uç, Hopdedik Ayhan, Umut Parkın, Özcan Beylan, Özden Bora, Ömür Gedik, Prof. Dr. Haluk Gürgen, Prof. Dr. Nilay Ulusoy, Mehmet Güler, Dr. Necdet Kenar, Turgay Polat, Jochen Praehl, Aslıhan Umar, Yeşim Pekiner, Dr. Kenan Sayacı ve Tanzer Ercanpolat da yer aldı.

En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı ödülünü Bilal Sonses, En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı ödülünü Zeynep Bastık, En İyi Rap Müzik Sanatçısı ödülünü Norm Ender alırken, En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı ödülü Sura İskenderli'ye, En İyi Çıkış Yapan Rap Müzik Sanatçısı ödülü ise Anıl Piyancı'ya verildi.

Ziynet Sali "Bana Da Söyle" isimli şarkıyla En İyi Cover Şarkı ödülü'ne, İrem Derici "Mest Of" albümüyle En İyi Albüm ödülüne, Mustafa Ceceli ve Irmak Arıcı da "Mühür" şarkısıyla En İyi Düet Şarkı ödülüne layık görüldü.

En İyi Ulusal Radyo ödülüne Best FM, En İyi Yerel Radyo ödülüne Karadeniz FM, En İyi Türkçe Müzik Radyosu ödülüne Number1 Türk FM, En İyi Üniversite Radyosu ödülüne Üsküdar Üniversitesi Radyosu sahip olurken En İyi Radyo Programcısı ödülü de Adem Metan'ın oldu.

Neslican Tay adına da ödül verildi

En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı ödülü Zekai Tunca'nın olurken En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı ödülünü Sevcan Orhan, Müzik OnAir Jüri Özel ödülünü Funda Arar, BAU Onur Özel ödülünü Sabahat Akkiraz aldı.

Hande Ünsal "Nerdesin" şarkısı için çekilen klibiyle En İyi Klip ödülü, Erhan Bayrak En İyi Müzik Prodüktörü - Aranjör ödülü, Kenan Doğulu En İyi Sahne Performansı ödülü alırken, Nursema ise bu yıl ilk kez verilen En İyi Tiktoker ödülünün sahibi oldu.

Kansere karşı verdiği mücadeleyle sembolleşen Neslican Tay anısına, BAU Neslican Tay Sosyal Sorumluluk ödülü ise Haluk Levent'e verildi.

Etkinlik, ödül alan sanatçıların toplu fotoğraf çektirmelerinin ardından sona erdi.

(AA)

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