Müziğin 'tutku'lu ismi: Harun Kolçak

Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Harun Kolçak, vefatının ikinci yılında yad ediliyor.

Usta oyuncu Eşref Kolçak ile Özcan Kolçak'ın tek çocuğu olan Harun Kolçak, 15 Temmuz 1955'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Evde sanatla iç içe büyüyen Kolçak, bir röportajında bu durumu "Müziğin içine doğdum. Anneannem ud çalardı. Annem klasik Türk müziğiyle ilgiliydi. Yani evlerde hep meşk edilirdi." sözleriyle aktarmıştı.

Saint Benoit Fransız Lisesi'nde okurken basgitar çalmaya başlayan Kolçak, müzik tutkusu ağır bastığı için babasından izin alarak eğitimini yarıda bıraktı.

Erkin Koray'ın 1977'de çıkan "Tutku" albümüyle profesyonel müzik kariyerine başlayan Kolçak, aynı yıl basgitarist olarak Ferdi Özbeğen ve Zülfü Livaneli'nin stüdyo kayıtlarında yer aldı.

Harun Kolçak, arkadaşlarıyla kurduğu grupla bir süre Galata Kulesi'nde sahne aldı, 1978'de ise basgitarist olarak Rıza Silahlıpoda ve Nükhet Duru'nun "Ritm 68" orkestrasına katıldı.

Ankara'da vatani görevini tamamladıktan sonra caza yönelen sanatçı, Aydın Esen, Neşet-Nükhet Ruacan ve Erol Pekcan ile çalışarak müzikal tecrübesini arttırdı. Yine bu dönem birçok ünlü ismin yer aldığı "Onno Tunç" orkestrasına katılan Kolçak, bu sırada orkestranın eşlik ettiği Sezen Aksu ile tanıştı ve Aksu'nun teşvikiyle şarkı söylemeye başladı.

Bir röportajında "Onno beni orkestrasına aldığında hayatımda yeni bir kulvar açıldı." ifadesini kullanan Kolçak, 7 yıl boyunca Onno Tunç Orkestrası'nda basgitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı. Sanatçı, orkestranın dağılması nedeniyle bir süre vokalist olarak yoluna devam etti.

"Gir Kanıma" şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı



Kolçak, Aşkın Nur Yengi ve Grup Periyod ile 1986 Eurovision Türkiye elemelerinde "Haydi Söyle" adlı şarkıyı yorumladıktan sonra, müzik piyasasında ismini duyurmaya başladı.

Ünlü isim, Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile 1987'de yaptıkları düetle "Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması" ve "Akdeniz Müzik Yarışması"nda ödüle değer görüldü.

Onno Tunç ile hazırladığı "Beni Affet" adlı ilk albümünde yer alan "Gir Kanıma" başlıklı şarkısıyla 1991'de büyük çıkış yakalayan Kolçak, 1993'te "En Büyük Aşk" albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Albümlerindeki birçok şarkının söz ve müziğini yazan ünlü sanatçı, 1994'te "Bendeniz" ismiyle tanınan Deniz Çelik ile "Biz" albümünü, 1995'te ise "Yanımda Kal" adlı albümünü çıkardı.

Harun Kolçak, 1996'da Litvanya'da 13 ülkenin katıldığı "Müzikos Festivalis 96"da "Müptelayım Sana" şarkısı ile "En İyi İkinci Şarkıcı" seçildi.

Pop-rock tarzındaki "Teslim Oldum" adlı 4. albümünü 1998'de çıkaran sanatçı, albümdeki 10 şarkının yedisinin sözlerine imza attı.

Yaptığı her çalışmayla müzikseverlerin beğenisini kazanan Kolçak, 2000 yılında çıkardığı "Yaşasın" adlı beşinci albümünün ardından bir süre müziğe ara verdi.

Son albümü "Yeniden Doğuyorum"u 2012'de çıkardı



Televizyon dizilerinde de rol alan sanatçı, 1999'da "Aile Bağları", 2002'de "Reyting Hamdi" ile "Kurşun Asker" ve 2012'de ise "Pis Yedili" adlı yapımlarda oynadı.

Kolçak, "Müzisyen" adlı albümü ile "Kahin Aziz Malachy'ye Göre Papalığın Sonu" kitabını 2006'da hayranlarıyla buluşturdu.

Annesini 2010'da kaybeden sanatçı, aynı yıl prostat kanseri olduğunu öğrendi. Kolçak, gördüğü tedavinin ardından kanseri yendi ve "Yeniden Doğuyorum" albümünü 2012'de yayınladı.

Kolçak, müzik hayatının 25. yılı anısına 2016'da "Çeyrek Asır"ı çıkardı. Sevilen şarkılarına albümde yer veren sanatçıya albümde, Işın Karaca, İrem Derici, Tan Taşçı, Yaşar, Bedük, Kubat, Aşkın Nur Yengi, Tuğba Yurt, Umut Kuzey, Hakan Kahraman, Gülçin Ergül, Alişan Göksu, Gökhan Türkmen ve Zara eşlik etti. Büyük ilgi gören albümün ikincisi için de çalışmalara başlayan sanatçının bu projesi vefatı dolayısıyla yarım kaldı.

62 yaşında hayata veda etti



Prostat kanseri nedeniyle 2014'te de bir ameliyat geçiren Kolçak, hastalığıyla mücadele ettiği günleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüz olsaydık, birbirimize değer vermezdik. Dünyada, öleceğini bilerek yaşayan tek varlık insan. Bunu ötelemeyi de beceriyor insan. Hastalıkla, bu gerçekle yüz yüze geliyorsunuz. Bazı şeylerle yüzleşmek durumunda kalıyorsunuz. İki seçeneğim vardı: Ya acıya katılıp, kendimi yok etmek ya da yaşama dört elle sarılmaktı. Ben, içimdeki tanrısal güce sarılıp, sonuna kadar yaşamayı seçtim."

Harun Kolçak, hastalığı süresince sanata tutunmuş, kanseri de maneviyatı ile yendiğini ifade etmişti.

Haziran 2016'da hastalığı yeniden nükseden sanatçı, 19 Temmuz 2017'de tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayata veda etti. Sanatçının cenazesi Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Vejetaryen, hayvansever ve doğa tutkunu biri olarak tanınan ünlü sanatçı, sosyal medyadaki son paylaşımında, "Unutma, sen gelecek planları yaparken, hayat da kendi planlarını yapıyor." ifadelerine yer vermişti.

Sanatçının albümleri şöyle:

"Beni Affet" (1991) , "En Büyük Aşk" (1993), "Yanımda Kal" (1995), "Teslim Oldum" (1998), "Yaşasın" (2000), "Müzisyen" (2006), "Yeniden Doğuyorum" (2012), "Çeyrek Asır" (2016),

Tekli çalışmaları ise "Biz" (Bendeniz ve Harun Kolçak) (1994), "Aşk Beni Hep Değiştirecek" (2007)

(AA)