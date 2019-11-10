"Müzede Tarihin Sesi" etkinlik serisinin ilk konseri İstanbullularla buluştu

İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜ OMAR) iş birliğiyle gerçekleştirilen seri, "Arşiv Kayıtlarından Ses ve Görüntülerle Atatürk'ün Anısına" konseriyle başladı.

Konserde OMAR Başkanı Dr. Gönül Paçacı Tunçay yönetimindeki Türk Müziği İcra Heyeti, "Yok Gayrı Bizlere Uyku Dinek", "Harbe Giden Türklerin Marşı", "Sarı Zeybek" ve "Yanık Ömer" gibi eserleri icra etti.

Oyuncu ve yazar Vasfi Rıza Zobu'nun Atatürk'le anılarını aktardığı söyleşi kaydının gösteriminin de yapıldığı etkinlikte çeşitli arşiv belgeleri ve ses kayıtları da katılımcılara sunuldu.

OMAR Başkanı Tunçay, SSM'ne ve etkinliğe katılanlara teşekkür ederek katılımcılara akışta yer alan içeriklere ilişkin bilgi verdi.

(AA)