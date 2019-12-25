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25 Aralık 2019 Çarşamba 09:56:58 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 09:57:56

Müzebüs, 16 yılda yarım milyon öğrenciye ulaştı

İlk olarak 2003'te Siirt'ten yola çıkarak, 16 yılda Türkiye'yi dolaşıp 2 bin 299 okula giden Müzebüs, yaklaşık 500 bin öğrenciye ulaştı.

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermeyi amaçlayan Rahmi M. Koç Müzesi'nin gezici müze projesi "Müzebüs", Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, kısıtlı imkanlar ve uzaklık gibi nedenlerle müzeye gidemeyen öğrencilere ulaşmak için ilk olarak 2003'te Siirt'ten yola çıkarak, 16 yılda Türkiye'yi dolaşıp 2 bin 299 okula giden Müzebüs, yaklaşık 500 bin öğrenciye ulaştı.

Yarım milyonluk başarı Yalova'da kutlandı

Müzebüs'ün bu başarısı 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı yolculuğunun Yalova durağında Esenköy Adnan Kaptan İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hüseyin Çibir ve Ahmet Aydın, Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Karadağ, Rahmi M. Koç Müzesi Müdürü Ertuğrul Duru, Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü Danışmanı Emine Bayam, Eğitim Bölümü Müdürü Yeşim Özturan, Çınarcık Esenköy Adnan Kaptan İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Sabih Erincik'in yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü Danışmanı Emine Bayam, törende yaptığı konuşmada, projenin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı:

"Uzaklık, zaman bulamama, maddi imkansızlık gibi nedenlerle müzemize ulaşamayan çocuklara nasıl ulaşabileceğimizi düşündük. 'Onlar bize gelemiyorsa biz onların ayağına gideriz' dedik. Müze koleksiyonunu eğitim için kullanmak amacıyla yola çıktık. Aynı zamanda projemizin amacı teknolojinin gelişim sürecini öğrencilere öğretmek, teknolojinin getirdiği sorunlarla ilgili görev ve sorumluluklar hakkında öğrencileri düşündürebilmek, tarihi eserlerimizi korumak ve kıymetini bilmektir. Müzebüs, çocuklara başka bir dünyanın kapılarını açıyor. Onların ufuklarının genişlemesine ve unutamayacakları anlar yaşamasına katkı sağlıyor."

"Hayalimiz ikinci aracı yola çıkarmak"

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Ertuğrul Duru da "Ne güzel ki 500 bininci öğrenci böyle cennet bir beldeden çıktı. Biz bu projeyi yürekten destekliyoruz. Sizlerin beğenisi, ilgisi bizleri coşturuyor." ifadelerini kullanarak, Milli Eğitim Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü Müdürü Yeşim Özturan ise müze olarak sürekliliği ve verimliliği olan eğitim projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müzebüs'ün başarısı hepimizi gururlandırıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz, okul yöneticilerimizin de desteğiyle bugünlere ulaştık. En önemlisi de Türkiye'nin her köşesindeki öğretmenlerimizden 'Bizim okulumuza da gelin, öğrencilerimizi müzeyle buluşturun' şeklinde çok sayıda mesaj alıyoruz. Hepsine tek tek cevap veriyoruz. Eğitime çok değer veriyoruz, gece-gündüz çalışıyoruz. Bizler için Müzebüs eşittir gönüllülük. Müzelere daha fazla çocuk gidebilsin diye bir sosyal sorumluluk projesi başlatmak istiyoruz. Hayalimiz, ikinci hatta üçüncü Müzebüs'ü yola çıkarmak."

Müzebüs hakkında

Yılda yaklaşık 30 il dolaşan Müzebüs, her ilde Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla seçilen okullarda, öğrencilerle müze objelerini buluşturuyor.

Müzebüste ulaşım, iletişim, kuvvet, hareket ve çevre bilinciyle ilgili teknolojik gelişimi gösteren buhar makinesi, kronometre, radyometre, telgraf, gramofon, güneş saati, güneş pilli araba gibi 70 obje sergileniyor.

İki eğitmen rehberliğinde objeler hakkında öğrencilere bilgilerin de verildiği Müzebüs'te aynı zamanda çocuklar objelere dokunma imkanına da sahip olabiliyor.

(AA)

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