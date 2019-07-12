Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çeken Sinop'ta, "2023 Turizm Eylem Planı" için oluşturulan komisyon, çalışmalarına devam ediyor.

İlk olarak "Mutluluğa ortak olun" kampanyasını hayata geçiren komisyon, plan çerçevesinde ikinci adım olarak kente gelen ziyaretçilere yönelik memnuniyet araştırması yapacak.

Üç dönemde yapılacak anket çalışmasından çıkacak sonuca göre kent turizmine yönelik yeni yol haritası çizilecek.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de yer aldığı komisyonun, kent turizmi adına önemli çalışmaları hayata geçireceğine inandığını söyledi.

"Mutluluğa ortak olun" kampanyasını çok önemsediklerine işaret eden Çobanoğlu, bu ve benzeri adımları atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Sinop gibi turizm alanında yıldızı parlayan kentlerin, mutlaka gelecek dönemlere yönelik planlamalar yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Çobanoğlu, şöyle devam etti:

"Her yıl ortalama 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan bir turizm merkezi olarak ivedilikle yapılacak çalışmalarla kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Turizm alanında altyapı eksiklerimiz var. Konaklama, ulaşım gibi sorunları çözmeliyiz. Bunun yanında ziyaretçi memnuniyeti önem arz ediyor. Onun için memnuniyet araştırması yapacağız. Bu anket sayesinde ziyaretçilerimizin memnun olmadıkları konuları belirleyeceğiz. Sonrasında sorunların çözümlerine yönelik adımlar atılacak. Başka çalışmalar da yapacağız. Tek amacımız turizm alanındaki kaliteyi ve memnuniyet derecesini artırmak."

Çobanoğlu, 2023 yılına kadar devam edecek eylem planının, kent turizmine önemli derecede katkı sunmasını beklediklerini kaydetti.

AA