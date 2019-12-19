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19 Aralık 2019 Perşembe 11:03:52 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 11:54:07

Cenevre'de 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' sergisine büyük ilgi

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan 1'inci Küresel Mülteci Forumu kapsamında, Cumhurbaşkanlığı tarafından açılan "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisi büyük ilgi görüyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan 1'inci Küresel Mülteci Forumu kapsamında, Cumhurbaşkanlığı tarafından açılan "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisi büyük ilgi görüyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İsviçre'nin ev sahipliğinde, Pakistan, Etiyopya, Almanya ve Kosta Rika'nın eş başkanlığındaki forumda açılan karma sergi, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların yaptığı resimlerden derlendi.

Sergi, forumun düzenlendiği Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM'nin önemli toplantılarının yapıldığı binalar arasındaki kavşak noktada açıldı.

Mültecilere yönelik tarihte ilk kez düzenlenen foruma farklı ülkelerden katılan mülteciler, hükümet ve devlet başkanları, BM liderleri, uluslararası kurumlar, kalkınma örgütleri, iş dünyasından liderler, sivil toplum ve insani yardım kuruluşu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 3 bin delege ve binlerce BM çalışanı "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisi yoğun ilgi gösteriyor.

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun, mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler açısından öneminin altını çizdi.

Forumun Türkiye gibi milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerin bu konuda yaptıkları çalışmaların diğer uluslararası aktörler tarafından tanınması açısından önemli bir buluşma olduğunu vurgulayan Baloch, "Türkiye en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerden biri." dedi.

"Mültecilerin yükleri paylaşılmalı"

Baloch, serginin düzenlendiği mekana da değinerek "BM Cenevre Ofisi önemli bir yer. Çünkü BM'nin Avrupa'daki genel merkezi. Dünyanın bir araya geldiği bir yer. Bu kez de dünya mülteci davası için burada buluştu. Buna Küresel Mülteci Forumu adı verdik. Çünkü mültecilerin durumlarına ilişkin çözüm bulunması için konuşuyoruz. Ayrıca mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler ve mültecilerin kendilerine daha fazla destek verilmesi için çaba gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Forumda, hiçbir ülkenin mülteci sorunuyla tek başına mücadele veremeyeceğinin ana temalardan biri olduğunu ifade eden Baloch, "Bu konuda küresel bir yük paylaşımı olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Sergi, sanat yoluyla mültecilerin duygusunu yansıtıyor

Baloch, "mültecilerin davasına dikkati çekmek için forumda pek çok etkinlik düzenlendiğini" belirterek "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisinin "sanat yoluyla mültecilerin duygularını yansıttığını" sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün sergiyi ziyaret etmişti.

Sergiyi, Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da gezmişti.

1'inci Küresel Mülteci Forumu bugün sona erecek.

(AA)

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