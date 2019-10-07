  • Bist 100
    102719
  • Dolar
    5,7556
  • Euro
    6,3229
  • Altın
    276,0060
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kandilli: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kandilli: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ermeni dövüşçü Türk rakibini öldürmek istedi Ermeni dövüşçü Türk rakibini öldürmek istedi
Çanakkale'de lastik bot içinde 42'si çocuk, 87 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'de lastik bot içinde 42'si çocuk, 87 kaçak göçmen yakalandı
Ermeni dövüşçü Türk rakibini öldürmek istedi Ermeni dövüşçü Türk rakibini öldürmek istedi
Diyarbakır'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı Diyarbakır'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ile 3 derece artması bekleniyor Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ile 3 derece artması bekleniyor
5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı sona erdi 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı sona erdi
Mültecilerle ilgili STK'lar Arapça Kitap Fuarı'nda Mültecilerle ilgili STK'lar Arapça Kitap Fuarı'nda
Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri Arapçaya çevrilecek Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri Arapçaya çevrilecek
Fatih Terim'den flaş istifa kararı! Mustafa Cengiz dün sinyali vermişti Fatih Terim'den flaş istifa kararı! Mustafa Cengiz dün sinyali vermişti
Martin Linnes geri dönüyor! Alberto Bartali, Norveçli oyuncuyu sezon ortasına hazırlıyor Martin Linnes geri dönüyor! Alberto Bartali, Norveçli oyuncuyu sezon ortasına hazırlıyor
Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi 20 metreye düştü Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi 20 metreye düştü
Selçuk İnan sezonun geri kalanında forma şansı bulamayacak Selçuk İnan sezonun geri kalanında forma şansı bulamayacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika mesajı: Bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika mesajı: Bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz
Fenerbahçe'de yedek kulübesinin zayıflığı Ersun Yanal'ı zorluyor Fenerbahçe'de yedek kulübesinin zayıflığı Ersun Yanal'ı zorluyor
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Garry Rodrigues geri dönüyor Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Garry Rodrigues geri dönüyor
Muvazzaf subay başvurusu nasıl yapılır? MSB subay alımı 2019 başvuru tarihleri! Muvazzaf subay başvurusu nasıl yapılır? MSB subay alımı 2019 başvuru tarihleri!
Reuters: ABD güçleri Türkiye sınırından çekiliyor! Reuters: ABD güçleri Türkiye sınırından çekiliyor!
Galatasaray'da dev operasyon resmen başlıyor! Belhanda, Babel, Mariano ve Selçuk İnan'a forma yok Galatasaray'da dev operasyon resmen başlıyor! Belhanda, Babel, Mariano ve Selçuk İnan'a forma yok
Eller tetikte: HDP'li isimden koordinat iddiası Eller tetikte: HDP'li isimden koordinat iddiası
TİKA'nın gönüllü elçileri Güney Amerika'da TİKA'nın gönüllü elçileri Güney Amerika'da
Operasyon kararı sonrası ABD medyasından Trump'a tepki yağdı Operasyon kararı sonrası ABD medyasından Trump'a tepki yağdı
Lübnanlı gazeteci Asma Wahba Arapça Kitap Fuarı'na konuk oldu Lübnanlı gazeteci Asma Wahba Arapça Kitap Fuarı'na konuk oldu
Dünden bugüne sinemanın yolculuğu Dünden bugüne sinemanın yolculuğu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ekim 2019 Pazartesi 09:58:45 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:00:23

Mültecilerle ilgili STK'lar Arapça Kitap Fuarı'nda

5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'na, 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevinin yanı sıra mültecilerle ilgili çalışmalar yapan çeşitli STK'lar da katıldı.

"Kitap Bizi Birleştirir" sloganıyla düzenlenen "5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevini ağırlıyor.

Basın Yayın Birliği (BYB) tarafından, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuara, 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevinin yanı sıra mültecilerle ilgili çalışmalar yapan çeşitli STK'lar da katıldı.

Ana Merkezi İstanbul'da olan ve Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Mısır, Lübnan ve Suriye Afrin'de faaliyet gösteren "İnsan Psikososyal Destek Derneği'nin sosyal etkinlik sorumlusu Khaled Kheder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mültecilerle ilgili yaptıkları çalışmalarda özellikle çocuklara ayrı bir önem gösterdiklerini söyledi.

Kızılay ile iş birliği içinde olduklarını belirten Kheder, "Savaştan kaçan Araplara psikolojik destek sağlamaya çalışıyoruz. İstanbul'da da birçok Arap yaşıyor ve bu nedenle birçok problemleri var, aralarında travma yaşayanlar da var. Biz aynı zamanda bu kişilere danışmanlık hizmeti vermeye çalışıyoruz." dedi.

"5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"na ilk kez katıldıklarını ve dernek olarak fuar içerisinde çocuklara özel etkinlik alanı oluşturduklarına değinen Kheder, şöyle konuştu:

"Burada mülteci çocuklarla tiyatro, oyunlar, yarışmalar gibi birçok aktivite yaptık. Bildiğiniz gibi savaştan dolayı birçok sorun ortaya çıkıyor. Birçok kişi anksiyete, depresyon yaşayabiliyor. Biz bu tarz sıkıntıları en aza düşürmek adına çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Dernek bünyesinde bu anlamda çocuklara özel yaptığımız derslerin yanı sıra tüm ailesini kaybeden ve ruhsal travma yaşayan çocuklarla sanat terapileri yapıyoruz. En azından yaşadıkları atmosferden çıkartarak, onlara daha iyi bir ortam oluşturuyoruz."

Kheder, ayrıca savaştan kaçan sığınmacıların buradaki entegrasyon sürecine yardım etmelerinden dolayı Türk vatandaşlarına teşekkür etti.

"Türkiye artık dünyanın başülkesi"

Fuara katılan Değerlerin İnşası İçin İnsan Derneği Genel Müdürü Muhammed Kessar da İstanbul'da faaliyet gösterdiklerini belirterek, 18 yaşına kadar tüm çocuklara değerler eğitimi verdiklerini aktardı.

Kessar, kurum olarak genç nesilleri sosyal alanda daha aktif hale getirmek istediklerine vurgu yaparak, "Genel merkezimiz Başakşehir'de. Eğitimlere katılanlar arasında genellikle Yemenliler, Iraklılar ve Suriyeliler oluyor. Bizim için insan dünyadaki en büyük değerdir. Biz verdiğimiz eğitimlerle insanların var olan değerlerini ortaya çıkarmayı amaç ediniyoruz." diye konuştu.

Fuarı başarılı bulduğunu dile getiren Kessar, "Biz de aslında sosyalleşme anlamında bu fuarda gerçekleşen birlikteliğin her alanda olmasını amaçlıyoruz. Türkiye'ye gerçekten çok teşekkür ediyorum. Irk, din ayrımı yapmadan herkese kapılarını açtı. Bence Türkiye artık bu anlamda dünyanın bir başülkesidir." diye konuştu.

"Hedef kitlemiz daha çocuklar"

Yine mülteciler ve sığınmacılar üzerine çalışmalar yapan bir grup gencin sosyal medya üzerinden başlattığı "Amman Gönüllü Elçiler"in sorumlusu Balkis Kurbeh ise gruplarının içerisinde Arapların yanı sıra Türkiye'den ve çeşitli Avrupa ülkelerinden de kendilerine destek olan birçok gönüllü olduğunu aktardı.

Kurbeh, savaştan kaçan insanlara yardım faaliyetlerinin yanı sıra fuarda da çocuklara özel etkinlikler düzenlediklerine işaret ederek, şunları anlattı:

"Bizim merkezimiz de İstanbul Fatih'te. Toplumun her kesimine hitap eden birçok çeşitli aktivitelerimiz var. Mesela Ramazanda birçok mülteci ailesinin evine konuk oluyoruz, sohbet eşliğinde iftar yapıyoruz. Ayrıca gençlere ve çocuklara özel İngilizce, photoshop ve tasarım gibi derslerimiz var. Aynı şekilde gönüllülerimiz için de bazı kurslarımız oluyor. Psikoloji, halkla ilişkiler ve iletişim üzerine çeşitli atölye çalışmalarını gönüllüler için yapıyoruz. Hedef kitlemiz daha çok çocuklar. Her yaş grubuna aktivitelere düzenliyoruz."

(AA)

 

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ