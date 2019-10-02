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02 Ekim 2019 Çarşamba 15:47:15 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 15:52:18

Mozart ödüllü Ali, kemanıyla yaşıtlarına ilham verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kemandaki yeteneğiyle henüz 13 yaşındayken Almanya'da Mozart Ödülü'ne sahip ilk yabancı unvanını elde eden Ali İnsan'ı Bakanlıkta ağırladı. Genç yetenek, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Bakanlıkta verdiği konserle kendisini dinleyen öğrencilere ilham kaynağı oldu.

Malatya'dan Almanya'ya 1996'da göç eden Hüseyin ve Gülten İnsan çiftinin 15 yaşındaki oğlu Ali İnsan, Almanya'da 2017'de düzenlenen Jugend Muzisiert Yarışması'nda hem birincilik elde etti hem de Mozart'ın "Voi Che Sapete" eserini çok iyi seslendirdiği için Mozart Ödülü'ne layık görüldü.

Bu başarıyla Almanya'da Mozart Ödülü'ne sahip ilk yabancı unvanını elde eden İnsan, dün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un daveti üzerine Ankara'ya geldi. Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Bakan Selçuk'u makamında ziyaret eden İnsan, kendisini dinlemeye gelen öğrencilere de Bakanlıkta konser verdi.

- "Umarım hep böyle konserlerim olur"

Hem öğrencileri hem de Bakan Selçuk'u sesiyle ve kemanıyla kendine hayran bırakan Ali İnsan, müzik sevgisini ve gelecek ideallerini AA muhabirine anlattı.

Almanya'nın Mannheim kentinde liseye devam ettiğini ve aynı zamanda müzik okulunda eğitim aldığını söyleyen İnsan, "9 yaşından beri keman çalıyorum. Kemana çok severek başladım, çok hoşuma gitmişti. Müzikle uğraşırken kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

İnsan, "Milli Eğitim Bakanlığında konser verebilmek çok gurur vericiydi. Sayın Bakanımızın daveti de beni çok mutlu, çok onore etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konserdi. Umarım ileride de hep böyle konserlerim olur." ifadelerini kullandı.

Mozart ödülünü almaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan İnsan, gelecekte hangi mesleğe yapacağına henüz karar veremediğini ama kemanı asla bırakmak istemediğini aktardı.

Ali İnsan, herkesin sporda, sanatta mutlaka bir yeteneği olabileceğine işaret ederek "Bütün arkadaşlarıma tavsiyem, mutlaka sevdikleri şeylerin üstüne gitsinler. Onun üzerinde çalışsınlar." dedi.

- Yeteneği anaokulundayken fark edildi

Ali'nin babası Hüseyin İnsan da Ali'nin küçük yaştayken evde türkü söylediğini anlatarak "Oğlumun iyi bir müzik yeteneğine sahip olduğunu 4 yaşındayken anaokulundaki öğretmenleri bize iletti. Çocuk şarkılarını çok güzel seslendiriyormuş. Öğretmeni Ali'yi bir müzik okuluna göndermemiz gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Ali'yi bir müzik okuluna götürdüklerini, Ali'nin ilerleyen yaşlarda kendine enstrüman olarak çok sevdiği kemanı seçtiğini aktaran İnsan, oğlunun başarılarıyla gurur duyduklarını vurguladı. İnsan, şöyle devam etti:

"Çocukların sanatsal yeteneğinin keşfedilip o yöne yönlendirilmeleri normal eğitimlerine de çok olumlu katkı sağlıyor. Bunu hem Ali'nin öğretmenlerinden öğrendik hem de bizzat gördük. Müzik aynı zamanda bir beyin jimnastiği yaptırıyor çocuklara. Çocuklar müzikle uğraşırken beyninin her iki tarafını birlikte kullanıyor. Ali ile birlikte müzik okuluna giden çocukların hepsinin çok başarılı öğrenciler olduğunu görüyoruz. Bence her çocuğun sanatsal anlamda başarılı olduğu bir yönü vardır ve yönlendirilmeleri çok önemli. Burada da ailelerin dikkati ve etkisi çok büyük."

- "Gayretimiz çocukların yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine imkan tanımak"

Bu arada Milli Eğitim Bakanı Selçuk da Ali ile buluşmasına ilişkin Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, paylaşımında Ali gibi çocukların yeteneklerinin erken yaşlarda keşfedilmesi ve doğru bir şekilde yönlendirilmelerinin önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"15 yaşında, elinde kemanıyla, 'Mozart ödülü aldım' diyebilmek... Kaç kapının ardında kaç Ali var, kaçı Ali gibi ruhuna üflenen yeteneği dünyalara duyurabilecek, kaçı içindeki o coşkunun günden güne sönüp gittiğini fark bile etmeyecek bilmiyoruz... Öyle çok insanımız var ki 'Çocukken çok iyi resim yapardım, müziğe ilgiliydim, yazı yazardım ama sonra ne oldu bilmem unuttum.' diyen. Ne olduğunu biliyoruz. Kendilerini keşfedemiyor, ettiklerinde muratlarını ifade edemiyorlar. Hayata geçirdiğimiz e-rehberlik ve e-portfolyo gibi faaliyetlerle onların kendilerini bulmalarına, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine imkan tanıyoruz. Bugün Ali, tek başına burada, bir gün yanında onlarca arkadaşıyla çalacak buna yürekten inanıyorum."

AA

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