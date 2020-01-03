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03 Ocak 2020 Cuma 12:29:37 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 12:32:54

Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Selimiye geçen yıl 3 milyon kişiyi ağırladı

Türk İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'ni 2019'da 3 milyon kişi ziyaret etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" cami, her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle dini bayramlar ve kandillerde yoğun ilgi gören cami, bunun yanı sıra günübirlik turlarla gelenlerle dolup taşıyor.

Türk İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'ni 2019'da 3 milyon kişi ziyaret etti.

"Ziyaret edenler 'Huzur bulduk, tekrar geleceğiz' diyor"

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selimiye'ye ibadet ve ziyaret amacıyla gelenlerde artış olduğunu söyledi.

Edirne'nin Türkiye'deki önemli turizm şehirlerinden olduğunu belirten Üzüm, "Selimiye Camisi'ne ibadet amacıyla gelenlerin yanında turizm amacıyla gelenleri de değerlendirirsek ziyaretçi sayısı yükseldi. Selimiye'miz Türkiye'nin dört bir yanından, bütün illerden, ilçelerden ziyaretçi alıyor. Camimizde ibadet eden ve gezen vatandaşlarımız 'Çok beğendik, huzur bulduk, tekrar geleceğiz.' diyor. Ayrıca Balkan ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı arttı." diye konuştu.

"Dünyanın her yerinden ziyaretçi geliyor"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da kente gelen turistlerin büyük çoğunluğunun Selimiye'ye uğramadan gitmediğini anlatarak, "Edirne'ye birkaç defa gelip Selimiye'yi görenler, arkadaşları ve dostlarıyla geldiklerinde tekrar camiyi ziyaret ediyor." dedi.

Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna Hersek ve diğer Balkan ülkelerinden Selimiye Camisi'ne turlar düzenlediğini anlatan Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Turla gelenler kentte bir gece konaklayıp diğer şehirlere hareket ediyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'ne dünyanın her yerinden ziyaretçi geliyor. Özellikle Uzak Doğu'dan gelenlerin, Japon, Çinli ve Koreli turistlerin kalma süreleri, Selimiye'yi inceleme süreleri biraz daha fazla oluyor. Onların ilgisi genellikle mimariye, kültüre ve geçmişe dayalı olduğundan camiye gösterdikleri ilgi daha uzun süreli."

"Hayran hayran seyrediyoruz"

Ankara'dan gezmek amacıyla kente gelen Ahmet Demirel, uzun süredir Selimiye Camisi'ni görmeyi hayal ettiğini belirterek, "Merak ettiğim kadar varmış, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Ecdadımız mükemmel bir yapı yapmış." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Ahmet Bilal Balıbey de çocukken babasıyla Selimiye Camisi'ni ziyaret ettiğini söyledi.

Yıllar sonra eşiyle camiyi tekrar ziyaret etme fırsatı bulduğunu dile getiren Balıbey, "İstanbul'da yaşayıp Mimar Sinan'ı bilmemek olmaz. Fatih semtinde doğdum, Şehzadebaşı, Süleymaniye camilerini gördüm. Mimar Sinan'ın buradaki ters lalesi, ahşap işlemeleri, çinileri çok başarılı ve güzel. Ecdadın yapmış olduğu eserlere baktığımız zaman, özellikle burada namaz kıldığımızda çok huzurlu oluyoruz. Hayran hayran seyrediyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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