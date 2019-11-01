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01 Kasım 2019 Cuma 17:03:29 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 17:04:25

Mimar Sinan'ın eseri Rüstem Paşa camisi ibadete açıldı

Mimar Sinan'ın Tekirdağ'daki nadide eserlerinden Rüstem Paşa Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı törenle ibadete açıldı.

Mimar Sinan'ın Tekirdağ'daki nadide eserlerinden Rüstem Paşa Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı törenle ibadete açıldı.

TBMM Başkanı Şentop, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde restorasyonu yapılan caminin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın Türkiye'de hızla gelişen şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Rüstem Paşa Camisi'nin de Tekirdağ'ın şehir estetiğine değer kazandıran en büyük eser olduğunu ifade eden Şentop, şunları dile getirdi:

"İnşa edildiği dönemin bütün ihtişamını bünyesinde barındırıyor. Camiler, Allah'a ibadette bulunduğumuz manevi karargahlarımız. İmanımızı, inancımızı ikrar ettiğimiz mübarek mekanlar, aynı zamanda bir araya gelmemize vesile olan sosyal mekanlar, kapıları herkese açık. Bir Müslümanda olmasını arzu ettiğimiz anlayış ile inşa edilmiştir."

Huşu içinde inşa edilen mübarek eserlere sahip çıkmanın ve yaşatmanın herkesin görevi olduğunu belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Eğer bu topraklara göğsümüzü gere gere, gururla, 'Vatanımız' diyorsak, bunun en önemli şahitleri camilerimizdir. Minarelerinden günde beş vakit ezanlar yükselen camiler bizim bu topraklarda damgalarımız, mühürlerimizdir. Milletimiz bir yeri sahiplenirse oraya önce cami yaparak başlıyor, çünkü camiler işaret taşı, tapudur. Camiye gelenin kimliği yoktur. Zengin, fakir, amir, memur, bey, paşa aynı safta durur. Kılınan her namazda bir nevi mahşer günü provası yapılır. Günde beş vakit nefis muhakemesi yapma imkanı sunan camilerimiz bu sebeple çok kıymetlidir."

"Ecdat mirasına sahip çıktığımızı gösterdik"

Şentop, Mimar Sinan'ın mimarlık tarihinin zirve ismi olduğunu ve bugüne kadar onu geçen bir mimar bulunmadığını dile getirdi.

Rüstem Paşa Camisi'nin 466 yıl öncesinin ihtişamını yansıtacak şekilde inşa edildiğini aktaran TBMM Başkanı Şentop, şu değerlendirmede bulundu:

"Üstelik sadece bir cami olarak da yapılmamış, bir medrese, kütüphane, hamam, kervansaray ve ibadethanelerden oluşan bir külliye olarak inşa edilmiştir. Aradan geçen yıllarda ecdadımızın mirasına sahip çıkma kudretimizi kaybedince, külliyenin tamamı günümüze ulaşamadı. Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran cami, medrese ve bedesteni mimari dokusuna uygun şekilde restore ettirdik. Bu yaptığımız açılışla ecdat mirasına sahip çıktığımızı gösterdik, ecdadımızın ruhunu muazzez kıldık."

İl Müftüsü İsmail İpek'in duasının ardından caminin ibadete açılışı gerçekleştirildi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından Tekirdağ'da denize hakim bir tepede 1547-1553 yıllarında Mimar Sinan'a yaptırılan Rüstem Paşa Camisi, tek şerefeli minaresi, 5 sütunlu şadırvanı, geometrik motiflerle bezenmiş kapı ve pencereleriyle dikkati çekiyor.

(AA)

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