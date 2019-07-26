Milli Saraylar Dergisi, uluslararası alanda hakemli olarak devam edecek

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre dergi, koruma ve geleceğe aktarma sorumluluğundaki tarihi mekanları ve eserleri, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtma faaliyetlerine ivme kazandıracak bir yeniliğe imza attı.

Uluslararası bir nitelik kazanan ve 1987'den bu yana okurlarla buluşan dergi, bilim, kültür ve sanat dünyasında gündem oluşturacak çalışmalar, araştırmalar ve belgeler kazandırma geleneğine artık hakemli olarak devam edecek.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının yayını olan dergiye, sanat, tarih ve mimarlığa ilgi duyan okurlar için Milli Saraylar'a bağlı hediyelik eşya mağazalarından ulaşılabilecek.

Temmuz ayında 17. sayısı yayımlanan Milli Saraylar Dergisi'nin bilim ve yayın kurulları da yenilendi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız'ın himayesinde hazırlanan dergiyi, Başkanlık adına yayınlayan isim, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan, Yazı İşleri Sorumlusu ise İlhan Kocaman oldu.

Yılda en az iki kere okurlarla buluşacak olan derginin editörlüğünü ise Dr. Kemal Kahraman üstleniyor.

(AA)