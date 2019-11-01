Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sanatçıların zamanı başka pencereden görme gayretleri takdire değer

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sanatçıların zamanı bir başka pencereden görme ve onu ötelerin ötesine taşıma gayretlerinin takdire değer olduğunu, bu sebeple sanatçıların bu bakışına sahip çıkılması gerektiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, Türk Hava Yolları (THY) tarafından Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) düzenlenen "Skylife Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, zamanın ruhunu daha iyi algılama fırsatına sahip olmanın başka bir önem taşıdığını söyledi.

Her şeyin çok hızlı tüketildiği bu çağda bazı kalıcı değerleri oluşturmaya gayret etmenin, insanın kendi varoluşsal kaygılarını azaltmasına hizmet eden bir şey olduğunu kaydeden Selçuk, "Sanatçıların zamanı bir başka pencereden görme, zamanı ötelerin ötesine taşıma gayretleri elbette ki çok büyük takdire değer. Bu sebeple de sanatçıların bu bakışına sahip çıkmak gerek." diye konuştu.

Ödül alan yarışmacılardan ikisinin öğretmen olduğunu dile getiren Selçuk, "(Ödül alan) Mustafa Kurtbaş ve İbrahim Aysündü öğretmenlerimizin bu çabasını, bütün öğretmenlerim adına çok değerli buluyorum ve kutluyorum. Çünkü bizim öğretmenlerimizden beklentimiz de bu bakış açısını, tasavvuru, çabayı bütün öğrencilerimizin ruhuna işlemeleri ve öğrencilerimizi sanatın ince ayarından geçmeleri için onlara fırsat tanımaları. Bu ayardan geçsinler ki kişilikleri olgunlaşsın, kemalat yolunda mesafe alabilsinler." ifadelerini kullandı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise düzenledikleri bu yarışma ve ödül töreni nedeniyle gururlu olduklarını söyledi.

Aycı, üçüncüsü yapılan yarışmaya katılımın her geçen gün arttığını ifade ederek, "On binden fazla katılımcının dünyanın dört bir yanındaki şehirlerden, bulundukları mekanlardan dünyayı hangi gözle gördüklerini, gökyüzüne ve yeryüzüne hangi gözle baktıklarını, doğayı nasıl selamladıklarını ve ona baktıklarında hangi pencereden, hangi duygularla neler hissettiklerini o kadar güzel fotoğraf sanatı çerçevesinde kağıda döktüler. Nefis fotoğraflar, birbirinden güzel manzaralar, birbirinden güzel, duygu yüklü vizyoner bakış açılarını birbirinden kıymetli jüri üyelerimiz değerlendirmekten hem keyif aldılar hem de bunların arasından en iyilerini seçmek suretiyle sizlerin huzuruna getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye giren fotoğrafların sahiplerine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve Aycı tarafından ödülleri takdim edildi.

Çinli Fei Xie birinci oldu



Yarışmada, THY Büyük Ödülü’nü Çinli Fei Xie alırken, ikincilik ödülüne Mustafa Kurtbaş, üçüncülük ödülüne ise Thi Ha Maung layık görüldü.

Aycı, sergiyi gezen Çavuşoğlu ile Selçuk'a fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Selçuk ve Çavuşoğlu, törene katılan oyuncu Engin Altan Düzyatan ile bir süre sohbet etti.

"Sanat ve kültür de bir ülkenin en önemli yumuşak gücüdür"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi gerektiği zaman sert gücünüzü göstermeniz lazım ve o sert gücünüz sayesinde beş günde iki süper güçle anlaşmaya vardık, mutabakat sağladık ama kalıcı olan bir ülkenin yumuşak gücüdür. Sanat ve kültür de bir ülkenin en önemli yumuşak gücüdür." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları (THY) tarafından Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) düzenlenen "Skylife Fotoğraf Yarışması" ödül törenine katıldı.

Bu yıl uluslararası alanda üçüncüsü yapılan yarışmanın ödül töreninde konuşan Çavuşoğlu, bu sergi ve yarışmanın adının "Keşfet" olduğunu, bunun THY’nin "Dünya Daha Büyük, Keşfet" mottosuyla da örtüştüğünü belirtti.

THY’nin tüm kaşifleri dünyanın bir ucundan diğer ucuna taşıdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "THY ile gerçekten gurur duyuyoruz. THY, bugün artık dünyada bir marka ve bazen de mevkidaşlarımızın THY’den koltuk bulmak için ta Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya giderken bizden torpil istediği zaman da biraz havaya giriyoruz işin doğrusu. Gerçekten THY sunduğu hizmet ve dünyanın her yerine yaptığı uçuşlarla artık dünyanın en gözde hava yollarından birisi haline geldi." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin dış politikasını "Yurtta sulh cihanda sulh" anlayışının üzerine, "Sahada ve masada güçlü Türkiye" olarak uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

THY’nin sahada en önemli ortaklarından biri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi gerektiği zaman sert gücünüzü göstermeniz lazım ve o sert gücünüz sayesinde beş günde iki süper güçle anlaşmaya vardık, mutabakat sağladık ama kalıcı olan bir ülkenin yumuşak gücüdür. Sanat ve kültür de bir ülkenin en önemli yumuşak gücüdür. Biz, Dışişleri Bakanlığı mensupları olarak, diplomatlar olarak, bunun faydasını dünyada görüyoruz. Bizim bugün dünyadaki yumuşak güçlerimizden bir tanesi de diğer kurumlarımızla birlikte yine THY’dir."

Çavuşoğlu, THY’nin Skylife dergisini uçağa bindiği zaman hemen alıp okuduğunu, bu derginin Türkiye’yi tüm dünyaya götürdüğünü, ayrıca tüm dünyayı da adeta ayaklarına getirdiği anlattı.

Bu yarışmaya dünyanın her yerinden yaklaşık 14 bin başvuru olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bu akşam ödül kazananların bir kısmına biz ödül vermekten onur duyacağız. Üçüncüsü yapılıyor, geleneksel hale gelmiş. Bundan da ayrıca mutluluk duyduk. Tekrar emeği geçen herkesi kutluyorum." şeklinde konuştu.

(AA)