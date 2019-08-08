  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ayının pençesinden zor kurtuldu Ayının pençesinden zor kurtuldu
Arı kaçakçılarına suçüstü Arı kaçakçılarına suçüstü
Güvenli limana yanaşan kazanacak Güvenli limana yanaşan kazanacak
İtalya'da hükümet krizi İtalya'da hükümet krizi
Kampanya rüzgârı Kampanya rüzgârı
S-400 gerilimine rağmen ticarette kazanan Türkiye oldu S-400 gerilimine rağmen ticarette kazanan Türkiye oldu
Suriye'de Rus hava saldırıları: 4 ölü Suriye'de Rus hava saldırıları: 4 ölü
Akaryakıtta çifte indirim Akaryakıtta çifte indirim
Çavuşoğlu'na 'Japonya'nın en yüksek nişanı' takdim edildi Çavuşoğlu'na 'Japonya'nın en yüksek nişanı' takdim edildi
Emekliye 850 TL aile yardımı Emekliye 850 TL aile yardımı
Panelvan kaldırımdaki yayalara çarptı, anne ve kızı yaşamını yitirdi Panelvan kaldırımdaki yayalara çarptı, anne ve kızı yaşamını yitirdi
'Milletleri diğer milletlerden ayıran en önemli unsur musiki dili' 'Milletleri diğer milletlerden ayıran en önemli unsur musiki dili'
ABD yönetimi 'Müşterek Harekat Merkezi' mutabakatından memnun ABD yönetimi 'Müşterek Harekat Merkezi' mutabakatından memnun
FETÖ'den dijital terör ordusu FETÖ'den dijital terör ordusu
PKK’lı kadın bombacı kıskıvrak PKK’lı kadın bombacı kıskıvrak
Hesap sorulmayan kalmayacak! Hesap sorulmayan kalmayacak!
Keşmir’de yüzlerce kişi gözaltında Keşmir’de yüzlerce kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'deki deprem ile ilgili açıklama yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'deki deprem ile ilgili açıklama yaptı
Yeryüzü Doktorları Afrika yolunda Yeryüzü Doktorları Afrika yolunda
Trump, Macron'u 'İran'a karışık sinyaller göndermekle' suçladı Trump, Macron'u 'İran'a karışık sinyaller göndermekle' suçladı
Galatasaray'a güzel haber! Falcao kadro dışı Galatasaray'a güzel haber! Falcao kadro dışı
Brezilya'dan kriz çıkartacak bomba Venezuela hamlesi! Yasaklandı... Brezilya'dan kriz çıkartacak bomba Venezuela hamlesi! Yasaklandı...
Guterres: Cammu Keşmir sorunu, BM kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmeli Guterres: Cammu Keşmir sorunu, BM kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmeli
Pentagon: Suriye'deki güvenlik mekanizması kademeli olarak hayata geçecek Pentagon: Suriye'deki güvenlik mekanizması kademeli olarak hayata geçecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ağustos 2019 Perşembe 23:50:16 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 23:51:57

'Milletleri diğer milletlerden ayıran en önemli unsur musiki dili'

Türk dünyası müziklerinin önemli ismi Bünyamin Aksungur, "Milletleri diğer milletlerden ayıran en önemli unsur, kültür yani yaşama biçimi, konuşma biçimi ve duygularını anlattığı musiki dilidir." dedi.

Babıali Enderun Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen "Gönül Coğrafyamızdan Sesler, Hatıralar" başlıklı programda Türk dünyasından sevilen türküler müzikseverlerle buluştu.

Yeni Dünya Vakfı'ndaki Babıali Enderun Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen "Gönül Coğrafyamızdan Sesler, Hatıralar" başlıklı programı, yazar Mehmet Nuri Yardım yönetti.

Türk dünyasından sevilen türküleri hem çalıp söyleyen hem de hikaye ve anlamlarına değinen Aksungur, müzikseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

Katılımcıların müzik kültürüyle ilgili sorularını da cevaplayan Aksungur, musikinin ezandan selaya kadar hayatın her aşamasında var olduğunu ifade etti.

"HAYATA MÜZİĞİMİZLE TERCÜMAN OLMUŞUZ"

Dünyada müzik olarak Türk milletinden zengin bir millet olmadığını dile getiren Aksungur, "Doğumda kulağına ezan okuyarak çocuklarımıza isim koyuyoruz, orada bizim müziğimiz musiki namelerimiz var. Öldüğümüz zamanda da sela okunarak ölümümüz duyuruluyor, orada da musiki namelerimiz var." diye konuştu.

Türklerin tarihte üç kıtada izler bıraktığını ve yaşayış tarzı olarak geniş bir coğrafyaya yayıldığını söyleyen Aksungur, "Türkün tarihi Cezayir'de, Sibirya'da, Kerkük'te, Konya'da, Edirne'de, Bursa'da, Kırgızistan'da, Altaylar'da, Balkanlar'dadır." dedi.

Aksungur, Türklerin farklı coğrafyalarla kimliğini kaybetmeden kültür alışverişi yaptığını, Türk müziğinin de çeşitli milletlerden nameler aldığını fakat aldığından çok daha fazlasını o kültürlere verdiğini anlattı.

"MÜZİKTE DE KENDİ MÜHRÜMÜZÜ VURMUŞUZ"

Aksungur, Türk dünyasında bulunan müzikleri diğerlerinden ayıran unsurun, nota ve makamların kodlanıp musiki namelerinin elde ediliş şekli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Müzikte de kendi mührümüzü, damgamızı vurmuşuz. Bizans'tan 12 makam almışız diyoruz ama bu 12 makam Bizans ile hiç teması olmayan Uygurlarda da Doğu Türkistan'da da var. Özbekistan'da şeş makam altı makam, Azerbaycan'da makam sayısı 20'ye yakın. Türkiye'de 400'ün üzerinde makam var, 12'de bırakmamışız. Bu makamların 150'ye yakını hala bugün müziğimizde aktif olarak kullanılıyor."

İnsanların kendini ifade edebilme vasıtası olan dilin de kültürün şekillenmesi açısından müzik gibi önemli olduğunu vurgulayan Aksungur, "Milletleri diğer milletlerden ayıran en önemli unsur, kültür yani yaşama biçimi, konuşma biçimi ve duygularını anlattığı musiki dilidir. İki dil var, biri harflerden oluşan okuma ve yazma dili, diğeri müzik nameleri, şiir, resim ve diğer sanat dallarında ortaya çıkan gönül dili. İkinci dilimiz olan gönül dilimizin sesleri notalardır." değerlendirmesinde bulundu.

Programın ardından Aksungur, "Canan Uykuda" isimli albümünü imzaladı ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.  

(AA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'deki deprem ile ilgili açıklama yaptı
Trump, Macron'u 'İran'a karışık sinyaller göndermekle' suçladı
Brezilya'dan kriz çıkartacak bomba Venezuela hamlesi! Yasaklandı...
Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan Baykar tesisine ziyaret
Ege'de 8 saatte 114 deprem oldu
Yargıtay, FETÖ'cü hainlerin hapis cezasını onadı
Milli Savunma Bakanı Akar: Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmez bir konu
Dik bakış martıları yiyeceklerden uzak tutuyor
Trabzonspor avantajı kaptı
Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak
Tur Malatya'ya kaldı
Atambayev gözaltında
Deprem sonrası uzmanlardan korkutan uyarı!
Denizli’deki depremin ardından ilk görüntüler geldi
Denizli'de deprem sonrası heyelan anı kameraya yansıdı
Ege beşik gibi!
"En büyük pişmanlığım G.Saray’a gitmekti"
İstanbul Havalimanı'nda robotlar yolculara danışma hizmeti vermeye başladı
Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan boşandı
En kritik bölgede inlerine girdik! Panikleyince bakın ne yaptılar...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ