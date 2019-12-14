Mevlana'nın çizgi filmine yoğun ilgi

Bu çerçevede Karatay Belediyesi’nin hazırladığı 30 bölümden oluşan “Mihrimah Karatay” adlı çizgi film, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şimdiye kadar birer dakikadan oluşan ve 22 bölümü yayınlanan çizgi film, 5 milyon izlenme oranına ulaştı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, videolarda Hazreti Mevlana'nın eserlerinden derlenen hikmetli sözlerinin de yer aldığını belirterek, “Bir ay öncesinden başladığımız çalışmamızda 22'nci bölümü de yayınladık. 17 Aralık Şeb-i Arus gecesi, 30 dakikalık tek bölüm halinde Mevlana'nın hayatını yayınlayacağız ve milyonlara bu şekilde ulaştırmış olacağız” dedi.