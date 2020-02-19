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19 Şubat 2020 Çarşamba 12:40:50 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:41:50

Mevlana Müzesi 2019'da ziyaretçi rekoru kırdı

Mevlana Müzesi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak 3 milyon 464 bin kişiyle son 10 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Dünya çapında ilgi çeken İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi, geçen yıl 3 milyon 464 bin kişiyle son 10 yıldaki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca turistin ziyaret ettiği, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındıran Mevlana Müzesi, Türkiye genelinde geçen yıl Ayasofya Müzesi'nden sonra 3 milyon 464 bin kişiyle en çok ziyaret edilen ikinci müze oldu.

Başta İranlı, Çinli, Tayvanlı, Amerikalı ve Güney Koreli olmak üzere hemen her milliyetten insanın özel bir ilgiyle gezdiği müzeyi 2010'da 1 milyon 644 bin, 2011'de 1 milyon 733 bin, 2012'de 1 milyon 565 bin, 2013'te 2 milyon 47 bin, 2014'te 2 milyon 110 bin, 2015'te 2 milyon 581 bin, 2016'da 2 milyon 98 bin, 2017'de 2 milyon 480 bin ve 2018 yılında 2 milyon 817 bin kişi ziyaret etti.

Geçen yıl ise yüzde 23 artışla 3 milyon 464 bin kişinin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, son 10 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

Müzeyi ziyaret eden Nurten Kılıç, İzmir'den geldiğini belirterek, "Mevlana'ya ilk kez geliyorum, onun için çok heyecanlıyım. Hazreti Mevlana'yı sürekli annemden duyardım. Çocukluğumdan bu yana hep merak etmişimdir. Sonunda görmek nasip oldu. Onun için çok mutluyum." diye konuştu.

"Muhteşem akustiğe sahip bir yer"

Ailesiyle müzeye gelen Yüksel Cegez de Mevlana'nın tüm dünyada sevildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ailemle ara ara ziyaret ediyoruz. Sık sık gelmek istiyoruz ama dünya telaşından dolayı erteliyoruz. Mevlana'nın bizlere birçok öğretisi var, bizlerin de bunlar hakkında araştırma yapması gerekiyor. Buraya Mevlana'yı bilerek gelmemiz ve kalan eksikleri de burada tamamlamamız gerekiyor. Öğrendiklerimizi çocuklarımıza da anlatmamız lazım. Maalesef bu konuda eksiğiz. Muhteşem akustiğe sahip bir mekan. Buraya girdiğimiz zaman tüylerimiz diken diken oluyor ve ben bunu çok seviyorum."

Mevlana Müzesi

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan Mevlana Müzesi'nin bulunduğu alan, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından, Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'e verildi.

Mevlana, "Düğün gecesi" olarak adlandırdığı Şeb-i Arus'ta hayata gözlerini yumunca, babası Bahaeddin Veled'in de metfun bulunduğu yere defnedildi. Oğlu Sultan Veled, çevresindekilerin, Hazreti Pir'in mezarının türbe yapılması isteğini kıramadı. Mevlana'nın mezarının üstüne de "Kubbe-i Hadra" (Yeşil Kubbe) yaptırıldı.

1926'da "Konya Asar-ı Atika Müzesi" adı verilen Mevlana Dergahı ve Türbesi, 1954'te yapılan düzenlemeyle "Mevlana Müzesi" olarak ziyarete açıldı.

(AA)

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