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22 Eylül 2019 Pazar 19:35:19 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 19:37:18

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812. doğum yıl dönümü etkinlikleri Konya'da başladı

Türk-İslam mutasavvıfı ve şairi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812. doğum yıl dönümü etkinlikleri Konya'da başladı.

Türk-İslam mutasavvıfı ve şairi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812. doğum yıl dönümü etkinlikleri Konya'da başladı.

Konya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen ve 8 gün sürecek "16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali", bu yıl "Hak aşıklarının gıdası musiki dinlemektir." mottosuyla Mevlana Kültür Merkezi'nde başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Sultan Veled Salonu'nda düzenlenen açılış programında, büyük kültür ve müzik lobileri tarafından dünyanın en önemli mistik müzik festivallerinden sayılan Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nin dünyanın her yerinde beğenildiğini söyledi.

Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nin dünyanın en iyi 8 festivali arasında olması nedeniyle, şehrin tanıtımını ve turizm sektöründe yeni gelişmeler sağladığını aktaran Yarar, "Bugüne kadar yapılan mistik müzik festivallerinde 45 ülkeden 129 grup, 785 sanatçı katılmış ve yaklaşık olarak 15 bin 500 dakika sahne performansı sergilenmiştir." diye konuştu.

Yarar, festivalin 16. yılında da dünyanın her köşesinden ekipler ve sanatçıların sahne alacağını belirtti.

ABD, Norveç, Cezayir, Tacikistan ve Yunanistan gibi ülkelerden sanatçı ve toplulukların sahne alacağını dile getiren Yarar, "Anadolu'da halkın müzikal duyuşunu, hissedişini yer yer farklı terennümlerle de olsa ifade eden irfani söylemler, 30 Eylül'de TRT'nin özel konseri olan 'Seher Yeli'nde yer alacak." dedi.

Yarar, bu yıl festivale dahil edilen farklı etkinliklerden en önemlisinin gündüz etkinlikleri olduğunu, bundan sonraki yıllarda da bu etkinlikleri devam ettireceklerini kaydetti.

Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak da 15 yıldır gerçekleştirilen etkinliğin yıllardır gelişme göstererek dünyanın en çok takip edilen organizasyonları arasına girdiğini belirtti.

Festivalin bu noktaya gelmesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Toprak, "Bizi harekete geçiren en önemli unsur, Hazreti Mevlana'nın 812. doğum yıldönümü. İlhamını Mevlana'dan alan bir müzik festivali, dünyanın dahi ihtiyaç duyduğu bütün ahlaki, vicdani ve insani duyguları özel olarak sanki bugün söylenmiş gibi vurgulayan bir öğretiden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından müzikolog Oğuz Elbaş, Anadolu'da çeşitli türdeki müziklerin tarihi, gelişimi ve ses tarihinin 12 bin yıllık müzik arkeolojisinin yer aldığı "Arkeolojik Çağlarda Anadolu Müzik Kültürü" sunumunu yaptı.

Ardından, kanun virtüözü Göksel Baktagir ve bağlama virtüözü sanatçıları Hasan Genç, katılımcılara konser verdi.

Festivalin açılış konseri ise sufi müziğinin önde gelen isimlerinden dünyaca ünlü Türk asıllı Amerikalı müzisyen ve ney virtüözü Omar Faruk Tekbilek'in akşam sahne alacağı konserle gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında ABD, Norveç, Dağıstan, İran, Cezayir, Yunanistan, Tacikistan ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları 9 gün boyunca sanatseverlerle buluşacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki konserler ücretsiz olacak.

Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen ve kültürel-müzikal katma değeri ile kültür ekonomisini yükseltmeyi amaçlayan atölye çalışmalarında ise Tekke Musikisi, Abdal Musikisi, Cami Musikisi ve Cemevi Musikisi kendi ustaları tarafından anlatılarak uygulanacak.

Atölye çalışmaları 23, 25, 27 ve 28 Eylül'de saat 14.00 ile 15.00 arasında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sanatseverler festival davetiyelerini, Mevlana Kültür Merkezi ve Selçuklu Kongre Merkezinden ücretsiz temin edebilecek.

(AA)

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