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06 Eylül 2019 Cuma 07:34:45 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 07:37:52

Mercimek tanesi kadar şiir kitabıyla yeni rekora hazırlanıyor

Mardinli yazar ve şair Ümit Yaşar Işıkhan, mercimek tanesi kadar şiir kitabıyla yeni rekora hazırlanıyor.

Mardinli yazar ve şair Ümit Yaşar Işıkhan, mercimek tanesi kadar şiir kitabıyla yeni rekora hazırlanıyor.

Geçen sene, 0,23 gram ağırlığında, 4 milimetre eninde ve 8 milimetre boyunda 96 sayfalık okunabilir şiir kitabı Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı, yazar ve şair Işıkhan, rekorunu geliştirmek için titiz bir çalışma yürüttü. "Aşktan sonra hüzün" ismini verdiği kitabının boyutlarını 0,9 gram ağırlığına, 4 milimetre enine ve 6 milimetre boyuna düşüren Işıkhan, yeniden Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu.

"Türk edebiyatını ve sanatını dünyaya tanıtmaya çalıştım"

Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk ve ortaokul yıllarının memleketi Mardin'de geçtiğini, sanata ilgisinin ortaokulda başladığını ifade ederek bugüne kadar 9 şiir ve 2 öykü kitabı çıkardığını, çeviriler yaptığını ve yüzlerce şiir yazdığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelinde Cumhuriyet'in 50. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmaya öğretmenlerinin desteğiyle katıldığını anlatan Işıkhan, gördüğü Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili rüyadan esinlenerek yazdığı şiirinin birinci seçildiğini aktardı. Işıkhan, daha sonra ailesiyle İzmir'e yerleştiklerini, burada düzenlenen yarışmalarda da ödüller almaya devam ettiğini anlatarak bu yeteneğini artık profesyonelce devam ettirdiğini belirtti.

Işıkhan, 18 yaşındayken çıkardığı ilk kitabının okul kantininde satılmaya başladığını, sonrasında devamının geldiğini dile getirerek "14 kitabım oldu. Şair olarak Türkiye'de ve yurt dışında birçok ödül aldım. Türkiye'nin ilk uluslararası edebiyat dergisini 8 dilde ben yayınladım. 1990'lı yıllarda 68 ülkede şubem vardı. 68 ülkede temsilcilik açtım. Türk edebiyatını ve sanatını dünyaya tanıtmaya çalıştım." dedi.

"Dünyanın okunabilir en küçük kitabı için başvurduk"

Işıkhan, 1987 yılında "Adın can olsun" adlı şiir kitabını ile Filistin'de direnişi anlatan "Sığınaklarda hüzün şartları" öykü kitabını küçük boyutta çıkardığına işaret ederek "Dünyanın en küçük kitabı değildi ama küçüktü. Müthiş ilgi gördü, dünyada da yankı uyandırdı.'' diye konuştu.

Kitabın şekliyle ilgi çektiğini belirten Işıkhan, yıllar sonra o kitapların yeniden istendiğini ancak elinde kalmadığını söyledi.

"Yeniden bastırmak istediğimde kimse basmadı. Basmak istemediler açıkçası. İzmir'de bir arkadaşımın yayınevinde kibrit kutusunun yarısı kadar bir kitapla başladık. Aynı duygular yine alevlendi. 'Biraz daha küçültebilir miyiz?' dedik. Sonra her yıl küçülttük. Her yıl bir önceki yıl yayımlanan kitabın yarısı olarak yayınladık." ifadelerini kullanan Işıkhan, iki yıl önce çıkardığı 0,23 gram ağırlığında, 4 milimetre eninde ve 8 milimetre boyunda 96 sayfalık okunabilir şiir kitabının geçen yıl Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini aktardı.

Işıkhan, bu kitabın "Dünyanın okunabilir en küçük kitabı", "Dünyanın en pahalı kitabı" ve "Dünyanın en hafif kitabı" olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Şimdi de 11 kitabın ağırlığı bir grama denk gelen kitap hazırladık. 72 sayfadan oluşan kitap 0,9 gram ağırlığına, 4 milimetre enine ve 6 milimetre boyunda. Fiyatı 2 bin lira. Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdum. İki kategori var. Biri 'dünyanın en küçük okunabilir kitabı', diğeri 'dünyanın en küçük kitabı.' Dünyanın en küçük kitabı bir Japon'a ait. O da okunmuyor, mercekle falan bakmak lazım. Biz dünyanın okunabilir en küçük kitabı için başvurduk. Merceksiz okunabiliyor. Dünyanın okunabilir en küçük kitabı şu anda mercimek tanesi büyüklüğünde. Kameralar karşında açıldı, çocuklar okudu. Müracaatımızı yaptık. Tescil heyeti Türkiye'ye gelecek ve tespit yapacak. Daha sonra dünyanın okunabilir en küçük kitabı olarak tescil edilmiş olacak.''

Işıkhan, geçen yıl tescillenen kitabın Bakü'deki Minyatür Kitaplar Müzesi'nde Türkiye'yi temsil ettiğini, yeni kitabını da tescil edilmesinin ardından dünyaca ünlü kütüphane ve müzelere göndereceğini kaydetti.

(AA)

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