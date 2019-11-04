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04 Kasım 2019 Pazartesi 09:17:46 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 09:18:30

Meksika acısının en lezzetlisi İstanbul'da

Binlerce yıllık geçmişi İslam ve Batı dünyası için önem arz eden tarihi mekanları, canlı ekonomisi, kültür ve sanat aktiviteleriyle yerli ve yabancı turistlerin destinasyonu haline gelen İstanbul, dünya gastronomi merkezleri arasındaki yerini alıyor.

Zengin mutfağıyla her damak tadına uygun lezzetler sunan tarihi şehir, başka coğrafyaların tatlarına da ev sahipliği yapıyor.

Kentin farklı semtlerinde hizmet veren Meksika, İngiliz, Fransız, İtalyan, Hint, İran ve Çin restoranlarına turistlerin yanı sıra İstanbullular da yoğun ilgi gösteriyor.

Bol acılı kuru fasulyesi, ızgara ve dürüm çeşitleriyle Türk damak tadına oldukça yakın lezzetler sunan Meksika mutfağı da İstanbul'da faaliyet gösteren yabancı restoranlar arasında en çok ilgi görenlerden biri.

Kadıköy Caddebostan'a hizmet veren Meksikan Burrito Shop restoran, yemekleri müşterilerin göreceği şekilde açık mutfakta pişiriyor. Hem yerli hem yabancı turistlerin ve bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği restoran, İspanyol müziği eşliğinde salıncak tarzı oturaklarda farklı bir yemek deneyimi yaşatıyor.

Meksika mutfağı Türk mutfağına çok yakın

Burrito Shop restoranın sahibi Bekir Ustaoğlu, master eğitimi için gittiği Amerika'nın San Diego’da kentinde kendi damak tadına en uygun mutfağın Meksika mutfağı olduğunu keşfetti.

Ustaoğlu, eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'da Meksika mutfağı açmaya karar verdiğini ve tekrar ABD'ye geri döndüğünü, Kaliforniya eyaletinin Meksika ile sınırı olan San Diego'da bu iş için 5 ay eğitim aldığını anlattı.

Restoranı açtıktan sonra çoğunluğu Amerikalı olmak üzere çok sayıda müşterisi olduğunu belirten Ustaoğlu, "Master eğitimimi tamamlayıp Türkiye'ye döndüğümde kafamda lezzet kültürümüze çok yakın 'Burrito'yu Türkiye’de yapmaya kadar verdim. Müşterilerimin çoğunluğu Amerikalı. Amerika'da Burrito çok tüketiliyor ve kültürün bir parçası olmuş." dedi.

İnsanların bilmedikleri mutfaklara karşı birtakım ön yargıları olduğunu kaydeden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Meksika mutfağına karşı insanların 'Çok acı, acaba yiyebilir miyiz?' gibi bir düşüncesi var. Bizim menümüzde ise hem acı hem de acı olmayan ürünler var. Biz gelen müşterilerimize ilk başta ne kadar acı yemek istediklerini sorup ona göre bir öneride bulunuyoruz. Müşterilerimiz yüzde 99 oranında çok memnun olarak ayrılıyorlar. Yani şunu söyleyebilirim 70 yaşın üzerinde gelen çok müşterilerimiz de var, 3-5 yaşında çocuklar da var. Her yaştan Türk vatandaşına hitap ediyoruz. Çünkü Meksika mutfağı Türk mutfağına çok yakın.

(AA)

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