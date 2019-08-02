Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa Saygılı, 12 Temmuz'da hayatını kaybeden yazar Mehmet Şevket Eygi ile ilgili, "Mehmet Şevket Eygi, yazdığını yaşayan biriydi. Ne yazmışsa onu yaşamış biridir. Son derece samimi, ibadetlerine düşkün, takva sahibi bir insandı. Her fırsatta sözüyle ve yaşantısıyla bir mesaj vermeye çalışırdı. Yaşantısı da buna uygundu zaten." dedi.

Yeni Dünya Vakfı tarafından gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi'yi anma programı düzenlendi.

Vakfın Cağaloğlu'ndaki merkezinde moderatörlüğünü Mehmet Nuri Yardım'ın yaptığı programda, sevenleri Eygi'yi anlattı.

Yardım, vakıfta gerçekleştirilen "Babıali Enderun Sohbetleri"ne ismini Mehmet Şevket Eygi'nin verdiğini hatırlatarak, "Şevket ağabeyi belli bir gruba dahil etmemek lazım. Belli bir görüşe bağlı kılmamak lazım. Bana göre bu milletin münevveri ve yazarıydı. Yazıları mutlaka kitaplaşmalı, büyük bir kayıp bu." diye konuştu.

Eygi'yi örnek bir Müslüman olarak gördüğünü ifade eden Yardım, onun bütün canlılara sahip çıkan, onlara şefkatini gösteren bir insan olduğunu söyledi.

" Batı kültürüne, Doğu kültürüne, Osmanlı kültürüne hakimdi"



Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa Saygılı da Eygi'nin her fırsatta sözüyle ve yaşantısıyla bir mesaj vermeye çalıştığını ve yaşantısının da buna uygun olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmet Şevket Eygi yazdığını yaşayan biriydi. Ne yazmışsa onu yaşamış biridir. Son derece samimi, ibadetlerine düşkün, takva sahibi bir insandı. Ayrıca oldukça bilgili ve kültürlü insandı. Batı kültürüne, Doğu kültürüne, Osmanlı kültürüne hakimdi. Hiç kendini tekrarlamadan o kadar değişik şeyler anlatırdı ki hafızası çok sağlamdı. 30-40 sene evvel karşılaştığı kişileri adlarıyla soyadlarıyla söylerdi. İslami konularda da son derece bilgiliydi.

"Vefat ettiği gün bile yazısını verecek kadar disiplinli biriydi"



Eygi'nin son röportajını verdiği gazeteci Faruk Aksoy da yazarın hem Batı'yı hem Doğu'yu, farklı etnik kültürleri çok iyi bilmesinin kendisinde hayranlık uyandırdığını kaydetti.

Aksoy, röportajın öncesi ve sonrasında Eygi'nin hep ne yazdıysa onları tekrar ettiğini söyleyerek, "Ben şunu gördüm, Mehmet Şevket bey aslında yazdıklarını yaşayan biriydi. Hayali hiçbir şeyi yazmadığını fark ettim." ifadelerini kullandı.

Ebru sanatçısı Süleyman Berk, Eygi'nin hiç ara vermeden büyük bir disiplinle çalıştığını anlatarak, "Vefat ettiği gün, cenazesinin kaldırılacağı gün bile yazısını verecek kadar disiplinli bir insandı." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)