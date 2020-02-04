MDOB 'Şekeronya' müzikalini Gaziantep'te sahneleyecek

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde 4-5 Şubat'ta sahnelenecek müzikalin yönetmenliğini Süleyman Tekin yapacak.

Masal ülkesi Şekeronya'dan kaçan haylaz çocuk Fırıldak'ın eve dönüş hikayesini anlatan, müzikleri Murat Cem Orhan'a ait eserin koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Özlem Kurtdere, ışık tasarımını ise Barış Arslan üstlenecek.