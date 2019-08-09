  • Bist 100
    99124.6
  • Dolar
    5,5108
  • Euro
    6,1762
  • Altın
    264,4440
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Turhan: Rize- Artvin Havalimanı gelecek yıl açılıyor Bakan Turhan: Rize- Artvin Havalimanı gelecek yıl açılıyor
Son Dakika...Kritik Akıncı-Anastasiadis görüşmesi sona erdi Son Dakika...Kritik Akıncı-Anastasiadis görüşmesi sona erdi
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu
Terör örgütü MLKP'nin silahlı kanadı çökertildi Terör örgütü MLKP'nin silahlı kanadı çökertildi
FETÖ'den aranan yurt müdürü yakalandı FETÖ'den aranan yurt müdürü yakalandı
Bursaspor'un başlattığı SMS kampanyasın 18.000 SMS Bursaspor'un başlattığı SMS kampanyasın 18.000 SMS
Gladyatörler kentinin Bizans mezarları geçmişe ışık tutuyor Gladyatörler kentinin Bizans mezarları geçmişe ışık tutuyor
Denizlispor'da temliklere 11 milyon TL gitti Denizlispor'da temliklere 11 milyon TL gitti
Marşlara konu olan kale: Estergon Kalesi Marşlara konu olan kale: Estergon Kalesi
Akhisarspor, transfer listesindeki Rydell Poepon'u Boluspor'a kaptırdı Akhisarspor, transfer listesindeki Rydell Poepon'u Boluspor'a kaptırdı
BB Erzurumspor yeni sezon formalarını tanıttı BB Erzurumspor yeni sezon formalarını tanıttı
Diyanetten kurbanlık hisse uyarısı Diyanetten kurbanlık hisse uyarısı
Manchester City, İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini 4 yıl uzattı Manchester City, İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini 4 yıl uzattı
Son Dakika... ABD, Güney Kore'den Hürmüz Boğazı'na asker göndermesi için talepte bulundu Son Dakika... ABD, Güney Kore'den Hürmüz Boğazı'na asker göndermesi için talepte bulundu
Malatya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı Malatya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı
ABD'nin yaptırımlarına rağmen Rus havacılık fuarına 7 ABD'li şirket katılacak ABD'nin yaptırımlarına rağmen Rus havacılık fuarına 7 ABD'li şirket katılacak
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: Zor ama imkansız değil Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: Zor ama imkansız değil
Türkiye'de el konulan ithal araçlarda mağduriyetler giderilecek Türkiye'de el konulan ithal araçlarda mağduriyetler giderilecek
Yeni Malatyaspor, Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaştı Yeni Malatyaspor, Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaştı
Galatasaray, İtalya'ya gitti Galatasaray, İtalya'ya gitti
Kocaeli'nde Gürcü genç plastik kelepçelerle öldürüldü Kocaeli'nde Gürcü genç plastik kelepçelerle öldürüldü
Türk askerini gören teröristler böyle apar topar kaçtı Türk askerini gören teröristler böyle apar topar kaçtı
BİLSEM sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2019 sorgulama ekranı BİLSEM sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2019 sorgulama ekranı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ağustos 2019 Cuma 13:18:24 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:20:03

Marşlara konu olan kale: Estergon Kalesi

Osmanlı Devleti'nin 130 yıl hüküm sürdüğü, bir dönem Macar Krallığı'nın idari ve dini merkezi olan Estergon Kalesi, tüm ihtişamıyla ayakta durmaya devam ediyor.

Osmanlı Devleti'nin, 1543-1595 ve 1605-1683 yılları arasında toplam 130 yıl hüküm sürdüğü, bir dönem Macar Krallığı'nın idari ve dini merkezi olan Estergon Kalesi, tüm ihtişamıyla ayakta durmaya devam ediyor.

Macarlar için ilk başkent ve kutsal bir dini merkez, Türkler için ise türkülere ve marşlara konu olan önemli bir kale olan Estergon Kalesi, Başkent Budapeşte'den yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta, Tuna Nehri kıyısında yer alıyor.

10. yüzyılda kurulan ve Osmanlı kaynaklarında "Ustorgon" olarak geçen kent, 1241-1242 yılındaki Moğol saldırılarının ardından başkentin Estergon'dan Budin'e taşınması sonrası siyasi açıdan öneminin azalmasına rağmen ülkenin önemli dini merkezi olmayı sürdürdü.

Kanuni Sultan Süleyman'ın 1541 yılında Budin'i (Buda) fethetmesinden sonra Habsburgluların Budin'e yaptıkları saldırıları engellemek için Osmanlı ordusu, Tuna Nehri'nin kıyısında yer alan bölgeleri ele geçirmeye başladı.

Bu kapsamda, Viyana yolu üzerinde kilit konumunda bulunan Estergon Kalesi, 26 Temmuz 1543’te kuşatıldı. 7 Ağustos'ta dış kale, 8 Ağustos'ta ise iç kale sarıldı. Kale, 10 Ağustos 1543 tarihinde Osmanlı idaresi altına girdi ve Budin eyaletine bağlı bir sancak merkezi oldu.

Tarihi kaynaklarda, Estergon Kalesi'nin, 1594'de Alman, Leh ve Venediklilerden oluşan büyük bir ordu tarafından kuşatıldığı ve çok ciddi saldırılara rağmen Osmanlı güçlerinin saldırıları başarıyla geri püskürttüğü belirtiliyor.

1595'de düştüğü kaydedilen Estergon'un 1605 yılında Lala Mehmet Paşa tarafından tekrar geri alındığı bilgisi yer alıyor.

Estergon'un, Osmanlı yönetimi altında olmadığı 1595 ile 1605 yılları arasında Budin'e sürekli saldırılar düzenlendiği ve söz konusu 10 yılın Budin için çok çetin geçtiği belirtiliyor.

Osmanlı döneminde tamamen Müslüman kimliğe sahip olan Estergon'a, cami, mahkeme ve hamam binalarının inşa edildiği biliniyor.

1683’te kesin olarak Osmanlı yönetiminden çıkan Estergon'da, Öziceli Hacı İbrahim Camisi günümüze kadar ulaşan Osmanlı eseri olarak göze çarpıyor.

Bugün ise yaklaşık 29 bin kişinin yaşadığı Estergon'da Avrupa'nın en büyük katedrallerinden birisi bulunuyor.

Estergon'u yıllık yaklaşık 1,5 milyon turist ziyaret ediyor.

(AA)

Çöküşün fotoğrafı!
HDP’li Silopi Belediyesi aralarında şehit yakınlarının da olduğu 20 personeli işten attı
Kaldırımda yürüyorlardı! Anne ile kızı ezip öldürdü!
Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi
Görenler şaşkına döndü! Direksiyonu bırakıp yemek yedi!
Trabzonspor maçında dikkat çeken isim: G.Saray'ı Allah kurtarmış
Barış Koridoru'nun yönetimi Türkiye'nin elinde olacak
20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı
Bayram namazına gideceklere il il saatler
Dolarda düşüş devam ediyor! TL'de bayram havası!
Fransız ekibi duyurdu, işte Beşiktaş'ın yeni transferi
Kavurmayı salata ile tüketin
Kocaeli'de taksisine binen kadına tecavüz etti!
Denizli geceyi böyle geçirdi!
İşte çifte indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları
Vaatler uzaya çıktı
'Yanlış yola girmenin faturası ağır olur'
Hesap sorulmayan kalmayacak!
FETÖ'den dijital terör ordusu
Emekliye 850 TL aile yardımı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ