Malezya'nın en eski camilerinden Kampung Hulu mimarisiyle dikkati çekiyor

Malezya'nın Melakka eyaletindeki en eski tarihi yapılardan Kampung Hulu Camisi, farklı mimari görünümüyle şehri ziyaret edenleri büyülüyor.

İnşasına 1720'de başlanan ve 8 yılda bitirilen cami, adeta farklı kültürlerden mimari örneklerin kompozisyonu konumunda.

Melakka eyaletinde inşa edilen ilk cami olma özelliği bulunan Kampung Hulu, Malezya'nın da en eski camilerinden biri olarak biliniyor.

Caminin, o yıllarda Melakka eyaletinde hüküm süren Hollandalı idarecilerin talimatıyla inşa edildiği tarihi kaynaklarda belirtiliyor.

19. yüzyılın ortalarında hasar gören cami ilk olarak 1892'de restore edildi.

Malay, Budist ve Hindu kültürünün birleşimi



Kampung Hulu'yu ilk görenler, minaresinden ezan sesi gelene kadar bu yapıtın bir cami olduğunu anlamakta zorlanıyor.

Budist, Hindu ve eski Malay unsurlarını bünyesinde barındıran cami, mimarisiyle öne çıkıyor.

Caminin kubbesi, Güneydoğu Asya ülkelerindeki Budist tapınaklarının yanına dikilen "pagoda" isimli kıvrımlı kuleden esinlenerek yapılmış.

Ana binanın bitişinden daha sonra yapılan minarenin şekli ise Malay tarihinde "Balai Nobat" olarak adlandırılan nöbet kulesine benziyor.

Farklı dinlerden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor



Caminin şadırvanı da sıradan camilerden farklı olarak gölet şeklinde yapılmış.

Günün belirli vakitlerinde dışarıdan su doldurulan şadırvandan maşrapayla abdest alınıyor.

Caminin mihrabı ise renkli görünümüyle ayrı bir estetik örneği sergiliyor.

Hindu kültüründen etkilenerek yapılan ahşap oymalı mihrap, hasar görmemesi için düzenli olarak bakıma tabi tutuluyor.

Cuma ve bayram namazlarında avlusuna kadar cemaatin geldiği tarihi cami, farklı dinlerden turistler tarafından da sıkça ziyaret ediliyor.

(AA)