Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha: Türk dizilerinde aile ve komşuluk ilişkileri iyi işleniyor

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da tesettür moda tasarımcılığı yapan Nurzulaikha Cemaleddin, şimdiye kadar izlediği Türk dizilerine dair düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Türkçe yapımlarla ilk olarak Çukur dizisiyle tanıştığını belirten Nurzulaikha, "Türk dizilerini izlemeye Türkiye'ye ilk ziyaretimin ardından başladım. Aksiyon yapımlarını sevdiğim için ilk olarak bu diziyi takip ettim." dedi.

Nurzulaikha, daha sonra Kuzgun, Kiralık Aşk ve İstanbul Kırmızı gibi dizilerle Türk dizi piyasasını tanıdığını belirterek, "Şimdiye kadar seyrettiğim bütün dizileri beğendim. Bazılarının hikayesi ilginç geldi ama hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

Türkiye seyahatleri sonrası Türkçe öğrenmeye başladığını vurgulayan Nurzulaikha, "Bu dizileri izlememin ilk sebebi aslında Türkçemi geliştirmekti. Türkiye seyahatlerimin ardından ülke ile alakalı neredeyse her şeye aşık oldum. Türk dizilerini izlememin bir diğer sebebi de bu." diye konuştu.

"Sadece aksiyon ve dram değil, erdemli hikayeler de görüyorum"



Nurzulaikha, Türk sinema yapımlarını sinematografik olarak Hollywood film ve dizilerine yakın gördüğünün altını çizerek, hikayelerin çoğu zaman ilginç olduğunu ve çok iyi oyunculuk izlediğini dile getirdi.

Türk dizilerinde diğerlerinden farklı olarak insan hikayeleri ve ana karakterlerin duygusal yönlerinin yoğun olarak işlendiğini gözlemlediğini aktaran Malezyalı moda tasarımcısı, Türk dizilerinden, her insanın bir hikayesi olduğunu ve kimseyi geçmişini bilmeden yargılamamak gerektiğini öğrendiğini söyledi.

Nurzulaikha, "Türk dizilerinde aile ve komşuluk ilişkileri de çok iyi işleniyor. Ben izlediğim dizilerde sadece aksiyon ve dram görmüyorum. Aynı zamanda erdemli hikayeler de görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk dizilerini Malezyalı televizyon kanallarında da görmek istediğini belirten Nurzulaikha, "İzlemek istediğim dizilerin İngilizce altyazılı versiyonunu bulmak zor oluyor. Bu yüzden belki ilerleyen zamanlarda Türk dizileri Malezya kanallarında da yayınlanır." ifadelerini kullandı.

(AA)