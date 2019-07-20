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20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:57:25 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:59:28

'Malazgirt de Çanakkale gibi olacak'

Muş'un Malazgirt ilçesi, yapımı devam eden "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" ve tanıtım çalışmalarıyla ecdadın kahramanlığına tanıklık edilmesi için ziyaret edilen bir yer haline getirilecek.

Sultan Alparslan'ın Bizans imparatoru Roman Diyojen'i yenerek Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'un Malazgirt ilçesinde, inşaatı devam eden "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nın, birçok alanda ilçenin gelişmesinin yolunu açması bekleniyor.

Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olan Malazgirt'in, bu yönüyle tanıtılması ve hak ettiği ilgiyi görmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin pek çok yerinden her yıl binlerce kişinin katılımıyla yapılan Malazgirt kutlamalarıyla tanınırlığı artan ilçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inşaatına başlanan milli park ve millet bahçesinin, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına yetiştirilmesi planlanıyor.

Milli parkla, Malazgirt'in de Çanakkale gibi insanların ecdadın kahramanlığına tanıklık etmek için ziyaret ettiği bir yer haline getirilmesi hedefleniyor.

"Hem yerli hem de yabancı turist sayısı artacak"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli park alanında 2 ayrı bölgede çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı gün vatandaşların rahat etmesi ve tören alanıyla bütünlük oluşturması için parka millet bahçesinin inşa edildiğini belirten Gündüzöz, millet kıraathanesi ve peyzaj çalışmasının yapılacağı bahçenin 26 Ağustos'a kadar tamamlanacağını bildirdi.

Türkiye'nin birçok yerinden gelenlerin kutlama törenini izlerken millet bahçesinde de dinlenme imkanı bulacağını ifade eden Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Anadolu'nun kapısı olan Malazgirt'in bu noktada önemli bir ekonomik ivme kazanacağını biliyoruz. Aynı zamanda bizim milli kültürel değerimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ayağa kalkması ve ihya olmasından dolayı da Malazgirt ve Muşlular olarak çok mutluyuz. Çalışmalar tamamlandığında burası bir destinasyon olacak. Ülkemizin başka yerlerinden Alparslan'ın Anadolu'ya girdiği yerleri görmeye gelecek insanların sayısında artış olacak. Hem yerli hem de yabancı turist artacak."

"Malazgirt de Çanakkale gibi olacak"

Muş'un ve Malazgirt'in turizm potansiyelinin yeterince kullanılmadığını vurgulayan Gündüzöz, tarih, arkeoloji ve doğa turizminin iç içe olduğu bir memlekette turist sayısının sınırlı olmasının üzüntü verici olduğunu aktardı.

Proje tamamlandıktan sonra kentte turizm patlaması beklediklerini ifade eden Gündüzöz, şöyle dedi:

"Bugün Çanakkale nasıl hem ulusal hem de uluslar arası bir destinasyon ise Malazgirt'te böyle olacak. Ekonomik açıdan son derece önemli bir aktivite. Aynı durum Malazgirt açısından da tecelli edecek. Tüm bunların ötesinde bu aynı zamanda milli değer ve tarihi bir duruş. Ecdada, bayrağa ve vatana karşı bizim bir sorumluluğumuzdur. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, onun emirleriyle bu noktaya gelmiştir. Her geçen yıl üstüne daha da güzel şeyler yapılarak gelişmesi tüm millet olarak bizi mutlu ediyor."

İlçenin Danişmentgazi Mahallesi'nde 70 bin metrekarelik alana kurulan parkta giriş kontrol ünitesi, 250 otobüslük otopark, ikram kontrol alanı, şadırvan, giriş takı, 250 metre uzunluğunda fetih yolu, namazgah, 100 bin kişilik merasim alanı, hitabet alanı, protokol dinlenme birimi, 8 helikopter sahası, lavabolar ve protokol otoparkı inşa ediliyor.

(AA)

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