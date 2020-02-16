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16 Şubat 2020 Pazar 14:42:33 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 14:43:30

Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan, 2 bin 23 fotoğraf makinesi ve 3 bini aşkın aksesuarın bulunduğu "Fotoğraf Makinesi Müzesi" açıldığı günden bu yana 350 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

Malatya'da, birçok tarihi olay ve anı ölümsüzleştiren fotoğraf makinelerinin bulunduğu "Fotoğraf Makinesi Müzesi"ni, açıldığı günden bu yana 350 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesince 2017'de oluşturulan, 1876'dan günümüze 2 bin 23 fotoğraf makinesi ve 3 bini aşkın aksesuarın bulunduğu müzede, altın varaklı, savaşlarda kullanıldığı tahmin edilen "casus" makine gibi çok sayıda cihaz sergileniyor.

Körüklü, filmli ve dijital fotoğraf makinelerinin sergilendiği müzede, en fazla ilgiyi "casus ve dedektif makineler"in bulunduğu bölüm çekiyor.

Müze sorumlusu İrfan Tunay, AA muhabirine, kent merkezindeki Sanat Sokağı'nda bulunan müzeyle ilgili yaptığı açıklamada, yıl bazında, ziyaretçilerinin ortalama yüzde 35'inin şehir dışından geldiğini söyledi.

Yazın yurt dışından yüzde 15-20 civarında ziyaretçi geldiğini anlatan Tunay, "Yüzde 50 ise şehir merkezi, ilçeler ve kasabalardan gelenler oluyor. Yılda ortalama 120 bin ziyaretçimiz var. Bu sayı çok yüksek değil ama inşallah çıtayı 300 binlere çıkarırız." dedi.

Tunay, müzede, yaşı bir asrı aşan makinelerin de bulunduğunu ifade ederek, böyle bir müzede çalışmaktan gurur duyduğunu belirtti.

"Çok şanslıyız"

Müzede fotoğraf makinelerinin gelişim serüveninin görülebildiğini aktaran Tunay, şöyle devam etti:

"Müzenin içerisinde 1876'dan başlayıp 2011 yılına kadar giden bir süreç var. Ahşap makinelerden tutun teknik makineler, katlanabilir makineler, casus makineler ve özel üretim makinelerin sergilendiği bir müze. Müzenin içerisinde özel üretim makineler bulunmaktadır. Dünya çapında 300 tane üretilen makineler var. Malatya olarak bu konuda çok şanslıyız. Böyle makineleri müzelerde görme şansınız pek yok."

"Bütün makineler çalışır durumda"

Tunay, müzenin 44 kategoriden oluştuğunu dile getirerek, ziyaretçiler tarafından en çok beğenilen alanın casus makineler bölümü olduğunu kaydetti.

Birçok önemli eserin bulunduğunu ve her birine özenle baktığını söyleyen Tunay, şöyle konuştu:

"Ahşaptan dijital makinelere kadar müzemizin içerisindeki tüm envanter, çalışır durumda. Çalışmayan hiçbir makinemiz yok. Müzenin içerisinde aynı makineyi görme şansınız yok. Farklı ülkelerden farklı modeller sergilenmektedir. 30 yılda toparlanan bir koleksiyon, uzun bir zaman aldı ama Malatya için çok değerli bir müze haline geldi. Kültürel anlamda da değer sağlayan bir müzedir."

"Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum"

Müzeyi ziyarete gelen Emine Çamlık Yılmaz ise müzeyi gezdikçe fotoğraf makinelerine daha çok ilgi duyduğunu aktardı.

Müzenin Malatya için önemli bir değer taşıdığını dile getiren Yılmaz, "Makinelerin hepsinin çalıştığını duyunca da çok şaşırdım. Zaten büyüleyici, ayrıca çalıştıklarını duyunca insan daha çok şaşırıyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. İnsanın hayatı çok kısaymış onu fark ediyorsunuz. Çok daha eski yılların makinelerini görünce farklı bir duygu oluyor. Daha önce görmemiştim." diye konuştu.

Özellikle casus makineleri görünce çok şaşırdığını belirten Yılmaz, "O zamanlarda, kameranın bu kadar küçültülmesini düşünmüyordum. Bazen filmlerde görüyoruz, gerçekmiş yani bunu fark ettim. Saatlerce inceledim ve bir kere değil birkaç kere gelmek lazım ki tam anlamıyla tadını çıkaralım." dedi.

Ziyaretçi Hasan Fehmi Yılmaz da müzenin çok hoşuna gittiğini kaydetti.

Müzede bir nevi tarihsel yolculuk yaptığını anlatan Fehmi Yılmaz, "1800'lerden günümüze gelen bir tarih gördük. Teknolojinin nasıl geliştiğini, bir fotoğraf çekmenin nasıl emekli olduğunu, gerçekten görmüş olduk. Müze güzel, içerisindeki fotoğraf makineleri, aksesuarlar gerçekten 'vay be' denilebilecek seviyede." şeklinde konuştu.

(AA)

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