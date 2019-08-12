12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:25:53 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:29:49
Makedonya'dan yeni kareler
Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Halil Ergün ve Bülent Şakrak’ın rol aldığı 'The Hardest Thing'den yeni kareler geldi.
Çekimleri Makedonya Manastır’da devam eden projede Halil Ergün’ün camideki görüntüsüyle dikkat çekti. Senaryo gereği camide namaz kılan Halil Ergün, filmde oğlunun yaptıklarından hayal kırıklığı yaşayan, zulme karşı gelen bir babayı oynuyor.
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