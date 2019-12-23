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23 Aralık 2019 Pazartesi 10:56:34 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:30:28

'Lütfi Özkök: Portreler' sergisi 3 Mayıs 2020'ye kadar görülebilecek

Küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi Yöneticisi Demet Yıldız'ın üstlendiği sergide, Nazım Hikmet, Samuel Beckett ve Rene Char'ın aralarında bulunduğu 24 Nobel ödüllü yazar ile toplam 89 ismin portresi yer alıyor.

Sanatçı portreleri ile tanınan, aynı zamanda yazar Lütfi Özkök'ün İsveç'teki arşivinden bir portre seçkisi, İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi'nde 3 Mayıs 2020'ye kadar sanatseverlerle buluşacak.

Dünyada ve Türkiye'de 1950'li yıllardan itibaren edebiyat ve sanat alanına yön veren kişilerin portre fotoğraflarını çeken sanatçının "Lütfi Özkök: Portreler" başlıklı sergisi, aynı zamanda bir döneme tanıklık etmeyi de amaçlıyor.

Özkök'ün edebiyat dergilerinde yayımlanan yazılarına eşlik etmesi için fotoğraf çekmeye başladığı 1950'lerden 1990'ların sonuna uzanan döneme ait fotoğraflardan oluşan sergide, Nazım Hikmet, Samuel Beckett ve Rene Char'ın aralarında bulunduğu 24 Nobel ödüllü yazar ile toplam 89 ismin portresi yer alıyor.

Küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi Yöneticisi Demet Yıldız'ın üstlendiği sergide ayrıca fotoğraflara eşlik eden metin, obje ve belgeler aracılığıyla Özkök'ün portrelerini çektiği kişilerle olan ilişkisi izleyicilere aktarılıyor.

Sergi alanında aynı zamanda Özkök'ün torunu Anna Juhlin'in "Stockholm Tempo Belgesel Film Festivali"nde genç yönetmenler dalında birincilik kazandığı ve dedesinin yaşamını anlatan "Fil Gibi Evdeki Şair" adlı 2010 yapımı belgesel film de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Lütfi Özkök hakkında

Lütfi Özkök 1923'te İstanbul Feriköy'de doğdu. 1942'de arkadaşları Sabahattin Kudret Aksal, Fahir Onger ve İlhan Arakon ile birlikte "Sokak" adlı bir dergi çıkaran sanatçı, 1943'te Viyana Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrenimi sırasında savaş nedeniyle 1944'te Türkiye'ye döndü.

Beş yıl sonra Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde okuduğu sırada sınıf arkadaşı Anne Marie Juhlin ile evlenerek, İsveç'e yerleşti. 1953 yılında Lasse Södeberg ile birlikte "Ekmek ve Sevda" adlı Türk şairleri antolojisini hazırlayan Özkök'ün hazırladığı bu eserde Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Oktay Rifat'ın şiirleri yer aldı.

Özkök, 1977'de İsveç Kraliyet Akademisi'nin Sanat Ödülü'ne değer görüldü. 1996'da İsveç Akademisi Ödülü'nü alan Lütfi Özkök, 2002 yine İsveç Hükümeti tarafından "Illis Quorum Liyakat Madalyası" ile onurlandırıldı. Sanatçı, 2009'da ise İsveç'te "Yılın Avrupalısı" seçildi. 2010'da Nobel Müzesi'nde Nobel Ödülü kazanmış 35 yazarın portresinin yer aldığı sergisi açılan Lütfi Özkök, 2017'de, Stockholm'de hayatını kaybetti.

(AA)

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