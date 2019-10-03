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03 Ekim 2019 Perşembe 17:12:49 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 17:15:32

Lise öğrencisinin karikatürü dünya birincisi oldu

Sinop'un Boyabat ilçesinde lise öğrencisi Sümeyra Toka'nın çizdiği "su" konulu karikatür, Hırvatistan'daki yarışmada dünya birinciliğine değer görüldü.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 14 yaşındaki lise öğrencisi Sümeyra Toka, çizdiği karikatürle, Hırvatistan'da düzenlenen 4. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda birinciliği elde etti.

Hırvatistan'ın Cakovec şehrinde, birçok ülkeden çok sayıda genç çizerin yer aldığı "su" konulu uluslararası yarışmaya Türkiye'den katılan Toka, ilçeye 16 yaş altı gençler kategorisinde kazandığı birincilikle döndü.

Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sümeyra Toka'nın resim ve karikatür alanlarında kazandığı çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülleri bulunuyor.

Toka, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarısının arkasındaki ismin, görsel sanatlar öğretmeni, pek çok ödülün sahibi karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu olduğunu söyledi.

Ödül aldığı için yaşadığı mutluluğu dile getiren Toka, "Bu süreçte arkadaşlarım ve öğretmenlerimden çok büyük destekler gördüm. Hepsi tebrik ettiler, çok mutlu oldum, gururlandım." dedi.

Ayrancıoğlu ise Toka ile 3 yıldır birlikte resim ve karikatür çalıştıklarını belirtti.

Toka'nın dünya birinciliğini elde etmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Ayrancıoğlu, şunları kaydetti:

"Köyde yaşayan bir öğrencimin sanatla, karikatürle hiçbir bağlantısı yokken, sabırla ve inançla çalışarak zamanla karikatürde dünya birinciliğine kadar yükselmesi çok özel bir durum benim için. Çalıştığım yatılı okulda çokça yaşıyoruz bu duyguyu. Sümeyra'nın bu başarısı öğrencilerimizin sadece test çözerek tek yönlü yetişmeleri anlayışına karşı, istedikleri ve çalıştıkları zaman sanat alanında da neleri başarabileceklerinin canlı bir kanıtı oldu. Sümeyra'yı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum."

Okulun Müdür Yardımcısı Sedat Kapucu da "Öğrencimizi ve kendisini yetiştiren Aşkın Ayrancıoğlu'nu tebrik ediyorum. Okulumuzdaki bu tür sosyal, sanatsal faaliyetler her zaman desteklenecek. Üniversiteye hazırlığın yanında bu tür faaliyelerde başarı kazanan öğrencilerimiz, Anadolu lisemizi gururlandırıyor ve diğer öğrencilerimiz için de teşvik edici oluyor." diye konuştu.

(AA)

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