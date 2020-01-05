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05 Ocak 2020 Pazar 17:47:39 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 17:57:21

Lise öğrencisi mahkum çocuklardan ilham alarak çizdiği resimlerden sergi açtı

10'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Bilgin, anneleriyle birlikte hapishanede yaşamak zorunda olan çocukları yorumlayarak çizdiği resimlerden ilham alıp resim sergisi açtı. Bilgin, eserlerinde çarpıcı mesajlar veriyor. Bilgin, "Kadın mahkumlarının çocuklarıyla görüşürken biraz zorlandım. Onları ilk gördüğümde çok etkilendim. Bu süreçte beni en çok görüşme kısmı etkiledi" dedi.

Türkiye’de 0-6 yaş aralığında yaklaşık 800 masum çocuk hapishanede, anneleriyle aynı kaderi paylaşıyor. 10'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Bilgin’in gözünden anneleriyle birlikte hapishanede yaşamak zorunda olan çocukların hayallerinin aktarıldığı 'Hem ait, hem yabancı olduğun bir dünya düşün' resim sergisi açıldı. Çocukların naif çizgilerini kendi duygu dünyasında harmanlayıp yorumlayan Bilgin, eserlerinde çarpıcı mesajlar veriyor.

Çocukların çizdiği resimlerden ilham alarak sergi açan Yağmur Bilgin yaptığı açıklamada, çocuklara bu şekilde yardımcı olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Kadın mahkumlarının çocuklarıyla görüşürken biraz zorlandım. Onları ilk gördüğümde çok etkilendim. Bu süreçte beni en çok görüşme kısmı etkiledi. Resimleri çizerken zorlandığım noktalar oldu. Sergiyi açtığım için mutluyum. Kendim onlarla görüştüm. Daha sonra onlara resim çizdirdim. Çizdikleri resimlerden ilham alarak, kendim resimler çizdim. Bu sergide elde edilen gelir, çocukların ihtiyaçları için kullanılacak" dedi.

Genç sanatçının babası Serhan Bilgin de çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, "Kızım çocuklar yararına bir konser verirken, hapishanede anneleriyle yaşamak zorunda kalan çocuklar olduğunun farkına vardı. Kızım bu çocuklarla ilgili bir şeyler yapmak istedi. Bunu da sanatla ifade etti. Burada yer alan resimler, hapishanede anneleriyle yaşamak zorunda kalan çocukların hayalleriyle ilgili. Buradan çıkan mesajlarla birlikte, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Türkiye’de anneleriyle hapishanede yaşamak zorunda kalan 800 çocuk var" diye konuştu.

Sergilenen eserlerin satışından elde edilecek gelir, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı kanalıyla çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

İHA

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