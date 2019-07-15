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15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:20:44 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:21:53

Labyrinth İstanbul'un açılışı yapıldı

Labyrinth Müzik Atölyesi'nin yeni temsilciliği Labyrinth İstanbul'un açılış gecesi Beylerbeyi Sanat Merkezi'nde yapıldı.

İrlandalı müzisyen Ross Daly tarafından 1982'de kurulan Labyrinth Müzik Atölyesi'nin yeni temsilciliği Labyrinth İstanbul'un açılışı yapıldı.

Açılış etkinliği, kültür sanat camiasından davetlilerin katılımıyla Beylerbeyi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte ayrıca Beylerbeyi Sanat Galerisi'nin ilk sergisi olan "Çizginin Ritmi" de sanatseverlerle buluşturuldu.

Hat ve tezhip sanatçısı Muhammet Mağ, Hamit Aytaç, Hasan Çelebi, Ali Toy, Fuat Başar gibi usta hattatların eserlerinin yer aldığı sergi hakkında bilgi verdi.

Açılışta, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı ve Beylerbeyi Sanat Merkezi kurucusu Abdurrahman Demirel, Labyrinth Müzik Atölyesi'nin kurucusu Ross Daly, Labyrinth İstanbul'un Genel Sanat Yönetmeni Yurdal Tokcan'ın yanı sıra kültür sanat camiasından pek çok kişi yer aldı.

"İstanbul makam müziğinin başkentidir"

Programın açılış konuşmasını yapan Labyrinth İstanbul Genel Sanat Yönetmeni Yurdal Tokcan, Labyrinth İstanbul projesiyle İstanbul'un, müziğinin tarihi misyonunu yeniden üstlenmiş olacağına işaret ederek, "Bu şehir, 15. yüzyıldan beri makam müziğinin merkezi olarak dünyanın her yerinden gelen müzisyenlere ev sahipliği yapmış ve makam kültürünün en önemli okullarından biri olmuştur. Yüzlerce yıl, çok çeşitli kültürlerle ve etnik kimliklerin etkileşimi ya da birlikteliğiyle sanat biriktirmiş ve oluşturmuş bu şehre, yeniden benzer bir misyonu yükleyebilmenin heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'un müziğinin dünyadaki tüm insanların müzik diliyle konuşup anlaşabileceği mesajını her dönem verdiğini anımsatan Tokcan, "Umuyoruz ki böyle projelerin daha fazla görünür olmasıyla bu mesaj, daha yüksek frekanslarla, daha geniş kitlelerce duyulabilir olacak. Makam müziğinin birleştirici, kucaklayıcı ve kuşatıcı kimliği, İstanbul'un kucaklayıcı kimliği ile bir araya gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.

"İstanbul, hoşgörü, sevgi ve tahammülün buluştuğu merkezdir"
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Labirent İstanbul'un müzik ve sanat adına günümüzde kimsenin söylemeye cesaret edemediklerini dile getirmesi gerektiğini ifade ederek, "Aslında hepimizin aracı olarak kapısını çalabileceğiniz bir paylaşma duygusu ve hoşgörü mekanı. Müziğin sayesinde ne kadar çok paylaşabileceğimiz alanların olduğunu öğrenebileceğimiz, yaşayabileceğimiz bir enstrüman." şeklinde konuştu.

"Müzikle farklı kültürleri bir araya getiriyoruz"

Ross Daly, yüzyıllardır kültürlerin yaşadığı bir şehir olan İstanbul'da bu organizasyonu başlatabildikleri için kendini çok şanslı ve mutlu hissettiğini söyledi.

Labyrinth projesinin şu an hayatındaki en önemli iş olduğunun altını çizen Daly, "Labyrinth Müzik Atölyesi farklı yerlerden gelen müzisyenler ve öğrenciler için etkileşimde ve paylaşımda bulunmak gibi çok basit bir fikir üzerine inşa edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Daly, uzun zamandır birbirinin komşusu olan Akdeniz, Balkan ve Anadolu coğrafyalarında yaşayan insanların kültürel olarak benzerlikleri bulunduğunu fakat birbirlerinden pek haberdar olmadıklarını aktararak, "Labyrinth'in temel amaçlarından birisi de belli bir gelenek içerisinde benzer şeyleri birbirlerinden habersiz bir şekilde yapan bu insanları bir araya getirip birlikteliklerini sağlayabilmek." dedi.

Beylerbeyi Sanat Merkezi Kurucusu Abdurrahman Demirel ise Labyrinth İstanbul'un tanıtım gecesine katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür ederek, " 'İnsan şehri inşa eder, daha sonra da şehir insanı' demişti Sadettin Ökten hocam. Biz birçok güzel insan bir araya gelerek bir mekan inşa ediyoruz. Mekanımız güzel olsun ki güzelliğe katkı sağlasın. Merhametli bir mekan olsun ki merhamet inşa etsin. Müşfik bir mekan olsun ki şefkat inşa etsin." ifadelerini kullandı.

Demirel, inşa sürecinde esas muhatabın, duyuşun, dokunuşun, görgünün doğrudan irtibatlı olduğu ruh olduğunu belirterek, "Ruha hitap edecek mekanımızda tüm duyuşları, dokunuşları paylaşacağımız dostlara ihtiyacımız var. İşte o zaman dostlarımızla birlikte geleceğimizle irtibatlı doğru bir görme biçimini oluşturabiliriz ve bu görgümüzü sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarabiliriz." yorumunu yaptı.

Konuşmaların ardından Ross Daly, Yurdal Tokcan ve Göksel Baktagir tarafından katılımcılara kısa bir müzik dinletisi sunuldu.

Labyrinth Müzik Atölyesi

Çalışmalarını 2000'den itibaren Yunanistan'ın Girit'e bağlı Choudetsi köyünde kurulan ana merkezde sürdüren ve Katalonya, İtalya, Ontario ile Kıbrıs şubeleri bulunan Labyrinth Müzik Atölyesi, her yıl müzikal alanda çeşitli etkinliklere imza atıyor.

Necati Çelik, Mehmet Erenler, Halil Karaduman, Ahmet Meter, Ufuk Kaan İçli, Erdal Erzincan, Erkan Oğur, Uğur Işık, Muhittin Kemal ve Semih Ündeğer gibi Türk sanatçılar, daha önce atölyenin yurt dışındaki şubelerinde eğitim vereneler arasında yer alıyor.

Gençlerin dünyanın farklı bölgelerindeki geleneksel müzik dallarına farklı yaklaşımlar getirmesine öncü olmayı hedefleyen atölyenin, İstanbul ayağı ise Beylerbeyi Sanat'ın çatısı altında yürütülüyor.

Labyrinth İstanbul'un eğitimcileri arasında da Murat Aydemir, Derya Türkan, Göksel Baktagir ve Ömer Erdoğdular gibi usta müzisyenler bulunuyor.

(AA)

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