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03 Şubat 2020 Pazartesi 12:33:33 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 12:34:19

Kuzey Ege'de kalıntıları ortaya çıkan liman bin yıl aralıksız kullanılmış

Ege Denizi'nin kuzeyinde milattan önce 4'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve metcezir nedeniyle her yıl bugünlerde kalıntıları ortaya çıkan limanın bin yıl aralıksız kullanıldığı bildirildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yer alan Adramytteion Antik Kenti'nin liman kalıntıları metcezirden kaynaklanan deniz çekilmesi dolayısıyla görülebilir hale geldi.

Burhaniye Kuva-yı Milliye Kültür Müzesi Müdürü Esma Esin Mutlu, AA muhabirine, Ören Mahallesi kıyısındaki limanla ilgili bilgi verdi.

Bölge hakkında araştırmalar yapıldığını belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Adramytteion Ören Antik Limanı'nın milattan önce 4'üncü yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Bilindiği tarihi itibarıyla aşağı yukarı 2 bin 500 yıllık bir liman ve bin sene aralıksız kullanılmış. Yapılan araştırma ve kazılarda limanın üst kısmındaki depo alanında milattan önce 3'üncü yüzyıldan, milattan sonra 11'inci, 12'nci yüzyıllara kadar kesintisiz malzemeler var. Her sene bu dönemlerde kışın suyun çekilmesiyle liman kalıntısı oldukça belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Çok bozulmamış ve kıyıya yakın bir liman olduğundan vatandaşların ilgisini çekiyor."

Mutlu, limandan İtalya, Kıbrıs, Efes ve Side Antik kentlerine ticaret yapıldığının araştırmalar sonucu belirlendiğini aktardı.

Bu bölgede çoğunluğu Side Antik Kenti'ne ait olmak üzere Efes ve Akdeniz bölgesindeki bazı antik şehirlerin sikkelerinin bulunduğunu dile getiren Mutlu, "Bildiğimiz büyük limanın haricinde bir tane daha ek limanın olduğu tahmin ediliyor. Bu limanın izlerine daha denk gelinemedi." diye konuştu.

(AA)

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