Kurutlu'da 2 bine yakın hayvan fosili bulundu

  • Bist 100
    100.463
  • Dolar
    5,5607
  • Euro
    6,1813
  • Altın
    258,4988
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Frankfurt polisi alarma geçti Frankfurt polisi alarma geçti
Balıkesir’de otobüs yandı: İleri Sürüş Uzmanı’ndan dikkat çeken değerlendirme Balıkesir’de otobüs yandı: İleri Sürüş Uzmanı’ndan dikkat çeken değerlendirme
Amasya Gümüşhacıköy'de trafik kazası: 3 yaralı Amasya Gümüşhacıköy'de trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika... Ankara Güvenpark saldırısının faillerinden bir terörist Yüksekova'da yakalandı Son dakika... Ankara Güvenpark saldırısının faillerinden bir terörist Yüksekova'da yakalandı
Yusuf Can Sarıyel: Fenomenler konuşmayı bilmiyor çünkü okumuyor Yusuf Can Sarıyel: Fenomenler konuşmayı bilmiyor çünkü okumuyor
Güvenpark'taki 38 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüpheli yakalandı Güvenpark'taki 38 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüpheli yakalandı
Yusuf Can Sarıyel: Fenomenler konuşmayı bilmiyor çünkü okumuyor Yusuf Can Sarıyel: Fenomenler konuşmayı bilmiyor çünkü okumuyor
Katar ABD'den 1 milyar dolarlık radar alıyor Katar ABD'den 1 milyar dolarlık radar alıyor
İzmir Buca'da orman yangını çıktı: 5 helikopter ve 8 arazöz müdahale ediliyor İzmir Buca'da orman yangını çıktı: 5 helikopter ve 8 arazöz müdahale ediliyor
BM Genel Sekreteri Guterres: Bütün ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede önlem alması gerekiyor BM Genel Sekreteri Guterres: Bütün ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede önlem alması gerekiyor
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD yeni küresel gerçeklere uyum sağlamalı İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD yeni küresel gerçeklere uyum sağlamalı
Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı
AUZEF sınav giriş belgesi nereden alınır? AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı AUZEF sınav giriş belgesi nereden alınır? AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Hong Kong'daki protestolara kamu çalışanları da katıldı Hong Kong'daki protestolara kamu çalışanları da katıldı
Olası tehditlere karşı SAT'lar her zaman hazır Olası tehditlere karşı SAT'lar her zaman hazır
Mitroglou'nun menajerinden ayrılık açıklaması: Evet, ilgilenen kulüpler var, önümüzdeki günlerde bu takımlarla ilgili bir çalışma yapacağız Mitroglou'nun menajerinden ayrılık açıklaması: Evet, ilgilenen kulüpler var, önümüzdeki günlerde bu takımlarla ilgili bir çalışma yapacağız
Akdeniz'de sondaj gemilerimizi koruyan fırkateynlerde SAT komandolarımız hazır bekliyor Akdeniz'de sondaj gemilerimizi koruyan fırkateynlerde SAT komandolarımız hazır bekliyor
Son Dakika.. MSB: Askeri heyeti 4 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek Son Dakika.. MSB: Askeri heyeti 4 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD INF'den çekilmekle büyük hata yaptı Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD INF'den çekilmekle büyük hata yaptı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı 15 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı 15 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
Rusya: ABD, INF'den çekilmekle büyük hata yaptı Rusya: ABD, INF'den çekilmekle büyük hata yaptı
Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw vizyona giriyor! Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw vizyona giriyor! Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw oyuncuları kim?
Trabzonspor'un yeni forveti Alexander Sörloth, İstanbul'a geldi Trabzonspor'un yeni forveti Alexander Sörloth, İstanbul'a geldi
Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ağustos 2019 Cuma 16:09:39 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:11:56

Kurutlu'da 2 bine yakın hayvan fosili bulundu

Hirfanlı Baraj Gölü'nün Kırşehir kıyılarındaki Kurutlu'da dört yıldır yürütülen kurtarma kazılarında; gergedan, maymun, fil, zürafa, primat, at ve kedi kemiklerinin de aralarında olduğu 2 bine yakın hayvan fosili bulundu.

Hirfanlı Baraj Gölü'nün Kırşehir kıyılarındaki Kurutlu'da devam eden kurtarma kazılarında, 2 bine yakın hayvan fosili bulundu.

Anadolu'da "Üst Miyosen" dönemini içeren, yaklaşık 7 milyon yıl önceki doğa tarihinin araştırıldığı kazılarda fil, zürafa, primat, maymun, gergedan, at ve kedi kemiklerinin de aralarında olduğu 2 bine yakın hayvan fosili gün yüzüne çıkarıldı.

Lodalı Tepesi'nde 2011 yılında yüzey araştırmalarıyla başlanan çalışmalar, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müdürlüğü başkanlığında 4 yıl önce kurtarma kazısına dönüştürüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığının desteklediği, KAEÜ Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman'ın başkanlığındaki kazı, Bakanlar Kurulu kazısı olarak sürdürülüyor.

Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğünün izni ile Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki kazılara 2015 yılından bu yana devam ettiklerini söyledi.

Kazı alanında Anadolu doğa tarihine ışık tutacak fosillerin bulunduğunu ifade eden Erkman, "Buradan müzede sergilenebilecek 2 bine yakın omurgalı hayvan fosilleri çıkardık. Zürafa, filler, sırtlanlar, kediler, domuzlar ve bir sürü atımız var. Bu fosilleri Kırşehir'de açılacak müzede bir vitrin olarak sergilemeyi düşünüyoruz. Bunun planlamasını yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yıllar sonra da sürecek bir çalışma bu." dedi.

"Alçı ceket" yöntemiyle çıkarıldı

Erkman, bu yıl kazılarda yavru fil omurgası ve atlara ait üst çene çıkardıklarını belirterek, "Biz bunları 'alçı ceket' yöntemiyle aldık. Çünkü dağılmasını istemedik. Bu şekilde alarak zarar görmeden laboratuvarda çalışacağız. Hem ölçülebilir hem de sergilenebilir şekilde muhafaza ediyoruz. Bu, en iyi yöntemlerden." diye konuştu.

Kurutlu kazısının jeolojik yaşlandırmasının, yaklaşık 7 milyon yıl olduğuna işaret eden Erkman, şunları kaydetti:

"Bu üst miyosene, daha ılıman bir iklimden daha kuru ve soğuk bir iklime geçişteki bir döneme denk gelir. Bu nedenle buradaki omurgalı hayvanların kalıntıları doğayı, ekolojiyi, coğrafyayı ya da Anadolu tarihini anlamak açısından oldukça önemli. Bunlar çok değerli fosiller. Kurutlu, Anadolu doğa tarihini etkileyebilecek ya da o tarihe yeniden ışık tutabilecek özel buluntulara sahip önemli bir yer. Paleontolojik açıdan yeni kitaplara yeni bulgular sağlayabilecek bir kazı. Bu nedenle bu kazının önemi bir kat daha artıyor."

(AA)

Ne yaptın Katar: 1 milyar dolarlık dev hamle
SAT komandolarımız Akdeniz''de hazır bekliyor: Gerektiğinde müdahale ediyoruz
Bakan Soylu'dan flaş açıklama!
Yolcu otobüsü yandı: İşte yaralıların isimleri
Gökçek 'inanılmaz' deyip duyurdu! Yavaş skandal talimatı verdi...
Yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Kadıköy'ün göbeğinde toplu mezar!
Su sıkıntısı yaşayan halk HDP'li belediyeye isyan etti: Perişan haldeyiz
Doğu Akdeniz'deki Lübnan-İsrail krizi Türkiye'ye yarayabilir
Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
Monaco'dan Falcao açıklaması: Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli
Tayland, Hint-Rus ortak yapımı Supersonik füzeyi satın almak istiyor
Biri daha gitti! Kennedy laneti
Apartmanda ilginç olay... Bütün komşularına uzaklaştırma kararı aldırdı!
Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı
Sel suları ile şehre gelen timsah, köpeğe saldırdı
İşgalcilerle iyi geçineceğinin sözünü vermişti! Suudi Arabistan dediğini yaptı!
300 bin TL ödülle aranıyordu... Teslim oldu!
Galatasaray, Emre Mor'u açıkladı
Büyük Şeytan'dan kirli oyun! 'Yüzyılın Şamarı!'
Ekrem İmamoğlu'ndan baldız kıyağı!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ