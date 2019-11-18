Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliği ile en çok turistin ziyaret ettiği mekanlardan Galata, Karaköy ve İstiklal'de Bakanlığın restorasyon yaptığı tarihi yerleri gezdi.



Bakanlığın rutin programı dışındaki geziye spor kıyafetleriyle katılan Ersoy, Galata Kulesi'nin seyir terasından İstanbul'u inceledi.

(AA)