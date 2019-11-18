18 Kasım 2019 Pazartesi 10:14:02 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:45:25
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul'un kültürel ve tarihi dokusu zengin mekanlarında incelemelerde bulundu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliği ile en çok turistin ziyaret ettiği mekanlardan Galata, Karaköy ve İstiklal'de Bakanlığın restorasyon yaptığı tarihi yerleri gezdi.
Bakanlığın rutin programı dışındaki geziye spor kıyafetleriyle katılan Ersoy, Galata Kulesi'nin seyir terasından İstanbul'u inceledi.
(AA)
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