Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hatay'da toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK) bu ay ki toplantısını Hatay'da yapacak.

KSPK'den yapılan açıklamaya göre, kurul her ay mutat toplantılarından birini farklı bir şehirde gerçekleştirecek.

Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından tanımak, kültür ve sanat mirasının sorunları, geleceği ve sürdürülebilirliği gibi hususları tespit etmek, özellikle yetenekli gençleri bulup desteklemek maksadıyla başlatılan gezilerin ikincisi, 14 Ekim'de Hatay'da yapılacak.

Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri Fecir Alptekin, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ve H. Hümeyra Şahin, Hatay ziyaretine katılacak.

Toplantı sonrasında KSPK üyeleri Hatay'da yer alan tarihi ve kültürel mekanlar hakkında incelemelerde bulunacak.

Hatay Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya KSPK üyelerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, rektörler ve Hatay'ın yerel kültür ve sanat temsilcilerinin de katılması planlanıyor.

(AA)