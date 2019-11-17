'Kraliçe Lear' belgesel filmi Mersin'de izleyiciyle buluştu

Forum Mersin'deki bir sinemada yapılan gösterime Esmer ile film ekibi de katıldı.

Seyircilerden alkış alan 1 saat 24 dakikalık belgeselin ardından sahneye çıkan Esmer, eserde emeği geçenlere teşekkür etti.

Esmer, Arslanköylü kadınların turnelerini sürdürmesini dileyerek, "Bu güzel yolculuğun gerçekten devam etmesini çok istiyorum. Bunun filmini yaptık, artık bizden daha uzun ömürlü bir şey oldu; ölümsüz oldu. Onların tiyatrolarını sürdürmesi hepimiz için çok önemli. Bu konuda kimin daveti varsa, onları her yerde izlemeyi çok istiyorum." dedi.

Oyuncular ve yönetmen, seyircilerin sorularını da yanıtladı.

Shakespeare'in "Kral Lear"ı "Kraliçe Lear"a dönüştü



Mersin'in Arslanköy Mahallesi'nde yaşayan kadınların, Shakespeare'in "Kral Lear" oyunundan yola çıkılarak "Kraliçe Lear’e dönüştürülen tiyatro oyunu, köy köy dolaşarak sahnelemesini anlatan belgesel filmin çekimleri de Mersin'de yapıldı.

Vizyona 15 Kasım'da giren eser, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde 3 dalda ödül kazanmıştı.

MDOB "Frida" balesini sahneledi



Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun yaşam öyküsünün anlatıldığı "Frida" isimli eseri sanatseverlerin beğenisine sundu.

MDOB tarafından Mersin Kültür Merkezi'nde sunulan iki perdelik eser, kapalı gişe sahnelendi.

Koreografisini Özgür Adam İnanç'ın yaptığı eserin orkestra şefliğini Burak Şatana, dramaturjisini Füsun Ataman Berke, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını Tarı Deniz üstlendi.

Frida'nın çocukluğu ve gençliğini Tutku Barın Tümen'in, olgunluk dönemlerini de Özlem Şenormanlılar'ın canlandırdığı eserde, Ozan Demirbaş, Burak Serkan Cebeci ve Ender Üçdemir rol aldı.

Eserde, küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşı resim yaparak hayata tutunan Frida Kahlo'nun yaşam öyküsü anlatılıyor.

(AA)